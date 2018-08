Il no alle nazionalizzazioni ricompatta il centrodestra

ilgiornale

: RT @Ricciardello56: Attenzione Il clan #gialloverde ha messo gli occhi su #CassaDepositiePrestiti La chiamano continuamente in causa quando… - MammaNunmat64 : RT @Ricciardello56: Attenzione Il clan #gialloverde ha messo gli occhi su #CassaDepositiePrestiti La chiamano continuamente in causa quando… - cristianovilla9 : RT @ELiberati: Anche Martina apre alle nazionalizzazioni. Il fulcro su cui ricostruire il vecchio gruppone 'compagno' caro anche agli stell… - coledoni : RT @Ricciardello56: Attenzione Il clan #gialloverde ha messo gli occhi su #CassaDepositiePrestiti La chiamano continuamente in causa quando… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Iltorna unito su un tema da, il no allo statalismo. L'occasione è l'offensiva del M5S sulla nazionalizzazione della rete autostradale. Dopo i dubbi del sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti ieri è stato il turno del governatore del Veneto Luca Zaia bocciare l'idea cara ai pentastellati. La nazionalizzazione di Autostrade? "Non mi entusiasma questa partita. Direi anche che se qualcuno mai decidesse con le regole di oggi sarebbe un suicidio perché il pubblico non può essere efficiente con le regole di oggi. Se si pensa di nazionalizzare sul serio bisogna cambiare le regole perché al momento è più efficiente il privato che il pubblico".Sulla stessa lunghezza d'onda l'azzurro Giovanni Toti, presidente della regione Liguria. Intervistato a Radio uno ha condannato le "guerre ideologiche propagandistiche sulla pelle dei genovesi e dei liguri che hanno ...