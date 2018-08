Il motore dell' aereo prende fuoco | paura in volo per 202 passeggeri

Google in Cina - censura/ Dipendenti dell’azienda contro il Progetto Dragonfly e il motore di ricerca : La Cina è un paese molto particolare per quanto riguarda la censura. Più di mille Dipendenti di Google hanno comunicato tramite una lettera...(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:43:00 GMT)

Crollo ponte Genova : il camion simbolo della tragedia ha ancora il motore acceso : Il camion della catena alimentare Basko che si è fermato a pochi metri dal precipizio determinato dal Crollo del ponte Morandi a Genova ha ancora il motore acceso e i tergicristalli in movimento: lo hanno confermato i dirigenti Basko. Il mezzo aveva due terzi di serbatoio pieni – spiegano – e la situazione potrebbe andare avanti per giorni. L'articolo Crollo ponte Genova: il camion simbolo della tragedia ha ancora il motore acceso ...

Cina renderà più maturo il mercato dei consumi - per dare ulteriore impulso al principale motore della crescita economica : ... come quelli turistico, culturale, sportivo, sanitario, pensionistico, dell'educazione e della formazione, e dell'economia domestica, che sono caratterizzati da una domanda in forte crescita. ...

Hamilton - si spegne il motore delle Mercedes e deve spingerla : è fuori dalle qualifiche : Colpo di scena nella prima parte delle qualifiche del Gp di Germania. La Mercedes di Lewis Hamilton si ferma in mezzo alla in pista al termine della Q1. Il campione del mondo scende dalla vettura per spingerla ma non c'è niente da fare. L'inglese dovrà partire quantomeno dalla quindicesima posizione visto che era riuscito già a qualificarsi alla Q2. Alla base dello ...

Accoglienza a Trieste : fortemente inclusiva e un motore positivo dell'economia locale : I l sistema di Accoglienza a Trieste funziona. Oltre ad essere fortemente inclusivo e un motore positivo dell'economia locale , come titolo di esempio, la spesa di mezzo milione di euro all'anno per i trasporti va alla Trieste Trasporti, è infatti un sistema che evita ghettizzazioni e pericolose ...

F1 - Horner incorona la power unit della Ferrari : “è il motore di riferimento - quello Renault invece…” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato la crescita esponenziale del motore Ferrari, sottolineando come sia al momento il V6 di riferimento in F1 La crescita esponenziale di Sauber e Haas sta lì a dimostrarlo, il motore della Ferrari è al momento il più efficiente in Formula 1. Lapresse E’ un dato di fatto confermato anche dalle parole di Chris Horner che, ai microfoni di Motorsport.com, ha sottolineato come le prestazioni ...

Il motore della barca si spegne : due a bordo salvati a Capo Miseno : Due diportisti sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera, nella mattinata di oggi, a largo di Capo Miseno, nel Napoletano. I due erano a bordo di un natante. Il motore dell'imbarcazione si è spento ...

Porsche 911 - la supercar d’epoca nasconde il motore da 600 CV della Corvette [FOTO e VIDEO] : Il preparatore americano Bob Radke ha trasformato una Porsche 911 del 1975 in un bolide da 600 CV in grado di offrire prestazioni incredibili Bob Radke, celebre preparatore di auto, ha realizzato un ambizioso quanto eccentrico progetto che potrebbe però far distorcere il naso ai puristi del marchio Porsche. Radke ha infatti preso la sua Porsche 911 Turbo del 1975 è l’ha elaborata sostituendo il sei cilindri boxer della vettura con un ben ...

F1 - il nuovo motore Mercedes preoccupa Wolff : il guaio della Force India fa scattare l’allarme : Il problema occorso alla Force India di Perez nel corso del ventisettesimo giro ha fatto scattare l’allarme in casa Mercedes, essendo un motore nuovo quello usato dal messicano La nuova power unit portata dalla Mercedes in Francia ha permesso a Hamilton di centrare il terzo successo stagionale, riprendendosi la leadership della classifica piloti a scapito di Sebastian Vettel. Photo4 / LaPresse Un risultato accolto con gioia e soddisfazione ...

Spalletti : 'Nainggolan è la turbina che mancava al motore dell'Inter' : 'Nainggolan è un ninja, non un samurai. È la turbina che mancava al nostro motore, ti dà la vampata. Il fatto che abbia scelto assolutamente l'Inter per noi è importante. Sappiamo che vuol far bene, ...

Red Bull Soapbox Race - oltre 40 mila persone a Roma per la corsa delle auto senza motore : Creatività, competitività e divertimento. Sono questi gli ingredienti della Red Bull Soap Race, la gara globale per piloti amatoriali di folli vetture artigianali e senza motore, andata in scena oggi ...

Paura per l'Arabia Saudita : l'ala dell'aereo in fiamme per un guasto al motore : l'Arabia Saudita ha temuto il peggio durante il volo che stava portando la nazionale a Rostov, luogo dove si terrà la partita di domani contro l'Uruguay. Sul velivolo, naturalmente, erano presenti tutti i giocatori della squadra e lo staff che hanno avuto Paura per via di alcune fiamme divampate fuori dai motori, sotto l'ala, a causa di un guasto. Il fumo e le fiamme sono state viste dai finestrini del lato destro dell'aereo e hanno subito ...

Turbo PureTech PSA per la 4° volta motore dell’anno : Per il quarto anno consecutivo il motore benzina PSA 3 cilindri Turbo PureTech 110 S&S e 130 S&S nella categoria da 1L a 1.4L ha vinto il premio motore dell’anno assegnato dalla giuria dell’International Engine of the Year Awards. La famiglia di motori 3 cilindri benzina vanta 210 brevetti depositati di Groupe PSA. La nuova […] L'articolo Turbo PureTech PSA per la 4° volta motore dell’anno sembra essere il primo su ...