Il mondo delle fake news | chi le crea | a cosa servono | quanto incidono sulle elezioni

Guido Meda racconta il naufragio dello yatch : “In 5 minuti si è scatenato il finimondo - poi siamo rimasti in balia delle onde” : “C’erano onde alte e vento fortissimo siamo andati a fondo ma ancora non capisco perché. Non siamo andati a sbattere contro gli scogli, ma l’imbarcazione ha iniziato ad affondare in pochi minuti”. Inizia così il racconto di Guido Meda, vicedirettore di Sky e telecronista molto noto nel modo dei motori, che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato i dettagli del naufragio dello yatch su cui era a bordo al largo ...

SBK Team Manager : presentato il nuovo gioco manageriale per mobile dedicato al mondo delle due ruote : Per la prossima reincarnazione mobile del marchio SBK, lo studio italiano Digital Tales cambia rotta e si allea con gli esordienti Pixel Racers per deviare dal classico gioco di corse in cui si prendevano le parti di uno dei piloti del Campionato Mondiale Motul FIM Superbike, proponendo un Manageriale che consentirà di gestire tutto il lavoro di squadra oltre la pista. Giocando a SBK Team Manager si scoprirà come funziona un vero Team, e quanto ...

NI include incrociatore russo nella lista delle migliori navi da guerra del mondo - : Tra le navi da guerra più potenti del mondo il NI annovera anche la nave giapponese Kongo, simile al tipo Arley Burke statunitense, e il cacciatorpediniere cinese del tipo 055, che dovrebbe essere il ...

Morta Aretha Franklin - il mondo perde una delle sue voci più belle : E' Morta Aretha Franklin. Colei che è stata delle più grandi cantanti del mondo, forse di tutti i tempi, se n'è andata oggi a 76 anni circondata dall'affetto dei suoi cari [VIDEO]. Dotata di qualita' vocali fuori dal comune, la Franklin ha intonato moltissimi brani che sono entrati di diritto nella storia della musica. Tra queste meritano di essere ricordate “Respect”, Amazing Grace, A Natural Love e quella “I Say a Little Prayer” che molti ...

Classifica delle città più vivibili al mondo/ Domina Vienna - la prima italiana è Milano al 46° posto : Vienna è la città più vivibile al mondo secondo il rapporto dell'Economist Intelligence Unit. Al secondo posto Melbourne, al terzo Osaka. Solo 46° Milano, la prima italiana.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:01:00 GMT)

Ciclismo - tutto pronto per i Campionati del mondo su pista juniores : la composizione delle squadre azzurre : Da oggi al 19 agosto le sfide iridate ad Aigle, si comincia con le qualificazioni dei quartetti dell’inseguimento a squadre e dello scratch femminile Scattano oggi al Centro Olimpico di Aigle, in Svizzera, i Campionati del Mondo su pista juniores in programma dal 15 al 19 agosto. La manifestazione era prevista in Italia, a Montichiari, ma è stato necessario spostarla in Svizzera per i noti problemi del velodromo Fassa Bortolo. Si ...

Fortnite : Epic interverrà al più presto sul bug delle ricompense di Salva il mondo : Se vi fosse capitato di frequentare di recente la community di Fortnite, saprete sicuramente di un fastidioso bug che in questi giorni ha colpito la modalità Salva il Mondo del gioco.Il bug impedisce ai giocatori di ricevere ricompense dalle missioni di questo comparto PvE di Fortnite, e capirete come questo problema ha quantomeno indispettito i fan del titolo sviluppato da Epic Games. Fortunatamente, gli stessi sviluppatori sono intervenuti sul ...

Energia : il Giappone ospiterà una delle più grandi centrali a biomasse al mondo : Tokyo, 14 ago 05:34 - , Agenzia Nova, - Il fornitore di Energia elettrica Giapponese eRex edificherà la più grande centrale elettrica a biomasse del Giappone, puntando sull'economia... , Git,

È italiana una delle 10 migliori cardiologhe del mondo : Lavora all'ospedale Mauriziano di Torino l'unica italiana tra le dieci migliori donne in Cardiologia Interventistica. Tiziana Claudia Aranzulla è stata selezionata durante il convegno internazionale 'Complex Cardiovascular Catheter Therapeutic', svoltosi in Florida; una occasione per celebrare il contributo delle donne in una disciplina ritenuta per tradizione maschile, per la complessità e per i carichi di lavoro."Questo evento ...

Lo spettacolo delle Perseidi : la scorsa notte il picco di stelle cadenti - ecco le FOTO dal mondo : 1/18 AFP/LaPresse ...

Riverdale trionfa ai Teen Choice Awards 2018 : la lista dei vincitori nel mondo delle serie tv : Riverdale trionfa ai Teen Choice Awards 2018 prendendo il posto, di fatto, di The Vampire Diaries, Pretty Little Liars e Teen Wolf. I disperati fan dei Teen drama e del mistero hanno ripiegato sulla nuova serie The CW che dal prossimo ottobre sarà in onda negli Usa e che, attualmente, è in onda su Mediaset Premium con gli episodi inediti della seconda stagione. Betty, Archie e i ragazzi di Riverdale hanno saputo conquistare il pubblico di ...

San Lorenzo - la notte delle stelle cadenti : le mete perfette nel mondo e in Italia per vedere le Perseidi : Stasera è la notte di San Lorenzo, la suggestiva notte delle stelle cadenti, ovvero lo sciame meteorico delle Perseidi che, entrando in contatto con l’atmosfera, brucia passando dallo stato solido a quello gassoso, lasciando la classica e affascinante scia luminosa. Ecco le mete imperdibili per chi non vuole perdersi lo spettacolo. Partiamo dalle destinazioni internazionali: il consiglio è di raggiungere il Marocco per godersi il cielo ...