Il mondo del volley piange la scomparsa di Giuseppe Giannetti

Guido Meda e il naufragio dello yacht : «In 5 minuti è successo il finimondo» : Stavolta a «scatenare l'inferno» non è stata la partenza della MotoGp raccontata in diretta da Guido Meda , ma una tempesta davanti all'Isola del Giglio. Il giornalista e conduttore tv di Sky è ...

I 5 ristoranti più costosi del mondo : C’è chi sostiene che sia arte, chi controbatte che sia piuttosto cultura: fatto sta che quella per la cucina e per la buona tavola è una passione che accomuna milioni di persone in tutto il mondo. E così, tra i patiti di alta ristorazione, c’è chi è disposto a spendere anche una piccola fortuna per provare le esperienze enogastronomiche più strabilianti del pianeta: menu degustazione composti da decine di portate, nei quali li chef ...

Le case più costose del mondo : Vale 405 milioni di dollari la casa più costosa del mondo. È Villa Les Cèdres, residenza di Saint-Jean-Cap-Ferrat fatta costruire nel 1879 da Leopoldo II del Belgio: un sogno con 10 camere, un salone, un giardino d’inverno e un parco botanico di 14 ettari con oltre 20mila specie di piante. Il buen ritiro più esclusivo della Costa Azzurra, è di proprietà di Campari, ed è sul mercato da alcuni mesi in attesa di un (molto facoltoso) ...

India - è il giorno del concorso “più grande del mondo” : 23 milioni di candidati per 90mila posti nelle Ferrovie dello Stato : Ventitré milioni di candidati per 90mila posti di lavoro. Millecinquecento sedi d’esame sparse in tutto il Paese, oltre 37 milioni di euro per allestire la gigantesca macchina che servirà al regolare svolgimento del concorso. Si tiene in India la più grande selezione al mondo, almeno stando a quanto scrive il Times of India, per assumere macchinisti, tecnici, operai, elettricisti, impiegati, falegnami e guardarobieri alle Indian Railways, ...

mondovì : ennesimo grande successo per la Mostra dell'Artigianato Artistico : ... , dieci "Mostre nella Mostra", tredici laboratori per bambini ed adulti ripetuti tutti i giorni per un totale di oltre quaranta appuntamenti, dodici concerti e spettacoli suddivisi tra piazza ...

“È successo dopo un anno di coma”. 20enne crollò in campo : la notizia. La sua storia è tornata all’attenzione del mondo intero : E poi nel bel mezzo dell’estate, dopo mesi caratterizzati da tragedie immani in ogni parte del mondo, arriva finalmente una buona notizia. Più di una buona notizia, anzi: sì, perché questo può essere considerato un vero e proprio miracolo. Ricordate il giovane Abdelhak ‘Appie’ Nouri? dopo oltre un anno di coma, ha riaperto gli occhi e si è svegliato, tornando tra noi. Ha riconosciuto i familiari che erano accanto a lui e fatto ...

MARIÁN ÁVILA/ La prima modella down del mondo : "Ho creduto in un sogno" : MARIÁN ÁVILA, modella down di 20 anni, realizza il suo sogno di sfilare a New York. La prima a credere in lei è stata Kenzie, una giovanissima lettrice del suo blog.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:45:00 GMT)

Microsoft denuncia : 'Democrazie del mondo sotto attacco di hacker' : L'azienda di software ha annunciato di aver scoperto cybercriminali legati alla Russia che puntavano gruppi politici Usa ostile al Cremlino -

Nuoto - pazzesca Liu Xiang : record del mondo sui 50 dorso! Prima donna sotto i 27” - demolita Zhao dopo 9 anni! : Liu Xiang ha realizzato il nuovo record del mondo dei 50 metri dorso durante gli Asian Games che si stanno disputando a Jakarta (Indonesia). La cinese ha nuotato un pazzesco 26.98, diventando così la Prima atleta capace di sfondare il muro dei 27 secondi sulla vasca secca. La 22enne, già terza agli ultimi Mondiali e partecipante alle Olimpiadi di Rio 2016, ha demolito il vecchio Primato di 27.06 che la sua connazionale Zhao Jing aveva siglato ...

Norvegia - fondo sovrano più grande del mondo mette a segno +1 - 8% : Roma, 21 ago., askanews, - Malgrado le crescenti tensioni commerciali a livello globale il fondo sovrano della Norvegia, il più grande del mondo, ha messo a segno un rendimento positivo, pari all'1,8%,...

Venezia 75 - sala web : tutto il cinema del mondo subito in streaming : tutto il cinema del mondo e ancora, quest'anno sugli schermi di Venezia e in streaming in tempo reale nella sala Web di MYMOVIESLIVE - Nuovo cinema Repubblica , che rinnova la sua collaborazione con la Mostra ...

Sci alpino - l’Italia si raduna in Argentina. A Ushuaia parte la rincorsa verso la Coppa del mondo : L’Italia inizia a preparare la lunga stagione invernale. Mancano più di due mesi alla prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ma questo è il momento per intensificare la preparazione. Il primo scaglione delle nazionali è pronto per partire alla volta di Ushuaia (Argentina): gli azzurri del gigante partiranno mercoledì 22 agosto e rimarranno in Sudamerica finto al 18 settembre. Sul primo aereo saliranno Giulio Bosca, Luca ...

Lutto nel mondo dell'editoria - è morta la scrittrice Miriam Dubini : aveva 41 anni : Ha scritto spettacoli circensi per Ambra Orfei. Si è poi trasferita a Londra, dove ha inventato la sua prima saga fantasy, dedicata alla streghetta più disordinata della storia, Leila Blue, ...

Lutto nel mondo dell'editoria - è morta la scrittrice Miriam Dubini : aveva 41 anni : Vittima di un incidente stradale tre settimane fa, non si è più ripresa. La notizia da Bonelli Editore con cui aveva pubblicato un libro sulla gioventù di Nathan Never