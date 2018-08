' Il Milan offre Halilovic a Espanyol e Girona'

corrieredellosport

: Leo punta #Castillejo. E offre #Bacca al #Villarreal - Gazzetta_it : Leo punta #Castillejo. E offre #Bacca al #Villarreal - acmrooney : RT @supersonico1986: Milan allo sbando in mano agli strozzini e senza un euro però fa più abbonamenti dell’anno scorso e offre 3,5 mln di s… - ninoBertolino : RT @supersonico1986: Milan allo sbando in mano agli strozzini e senza un euro però fa più abbonamenti dell’anno scorso e offre 3,5 mln di s… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) ROMA - La stampa di Barcellona ne è certa: ilha deciso di cedere Alen, 22enne croato arrivato in estate a parametro zero dall' Amburgo , dopo l'esperienza in prestito al Las Palmas , ...