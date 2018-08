Il libro della vagina | il sesso femminile senza tabù

Cervia - la spiaggia ama il libro. Il Ferragosto con gli autori chiude la 26° edizione della rassegna : ...finale nel giorno di Ferragosto è stata l'occasione per festeggiare la 26° edizione della manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva d'Italia - quest'anno dedicata alla 'Riviera dello Sport'...

San Benedetto del Tronto : ''I Luoghi della Scrittura'' - presentazione libro Matteo Bussola : Quelle che incontra stando nel mondo senza mai dare il mondo per scontato, e che la sua voce intima e familiare ci restituisce facendoci sentire che sta parlando esattamente di noi. «Bussola sa ...

Presentato a Roma il libro e il film ”Prigioniero della mia libertà” : Il 6 giugno scorso all’Isola Tiberina e’ stato Presentato il libro e il film ”PRIGIONIERO della MIA LIBERTA’, scritto e diretto dallo stesso regista del film ”Rosario Errico. La serata e’ stata aperta da un convegno, la tematica trattata e’ stato ”l’errore giudiziario”, che ha visto la partecipazione di personaggi illustri della giustizia e della politica, ricordiamo qualche ...

Celle - incontro con Gioele Dix e presentazione del libro "Dix libris. La mia storia sentimentale della letteratura" : Venerdì 3 agosto alle ore 21,15 presso il Lungomare Colombo a Celle Ligure, incontro con l'attore e scrittore Gioele Dix e presentazione del libro "Dix libris. La mia storia sentimentale della ...

«Voglio che continui a ridere» : una presentatrice della Bbc - malata terminale di cancro - scrive un libro per il figlio di due anni : Suo figlio, Freddie, ha solo due anni: Rachael Bland, 40 anni, giornalista della Bbc, è malata terminale di cancro, e teme che il suo bimbo non possa ricordarsi di lei. Nel 2016 le è stato diagnosticato un tumore al seno e all’inizio dell’anno i medici le hanno spiegato che non sarebbe stato possibile curarlo. È allora che Rachael ha deciso di scrivere un libro, in cui racconta le sue esperienze, perché possano aiutare il figlio ad affrontare la ...

NEL libro DI MAURI LUCCHESE LO SPLENDORE DELLA CAPPELLA PALATINA : La parte fotografica DELLA pubblicazione, che evidenzia lo SPLENDORE del gioiello arabo normanno conservato dentro il Palazzo Reale e ammirato in tutto il mondo, è stata curata da Marco Torcivia, ...

The Queen’s marriage - il libro che racconta la versione hot della Regina Elisabetta : “Affamata di sesso” : È scandalo in Inghilterra per il libro choc sugli appetiti sessuali della Regina Elisabetta. The Queen’s marriage, pubblicato da Dynasty Press, è stato scritto dalla discussa Lady Colin Campbell. Gli appellativi che l’autrice fornisce per la Regina Elisabetta (“donna dai sani appetiti sessuali”) e per il marito principe Filippo di Edimburgo (“donnaiolo”) stanno facendo inorridire l’opinione pubblica inglese, ma soprattutto tutti i tabloid ...

'The Queen's marriage' - il libro che svela le pulsioni più intime della Regina Elisabetta : Un romanzo che sta provocando tantissimo clamore. Si tratta di The Queen's marriage , l'opera della più intrigante delle biografie reali di Lady Colin Campbell , che tra le altre cose ha voluto ...

'Il Biondino della Spider Rossa' - il libro sul caso di Milena Sutter : ... si pone l'obiettivo di analizzare alcuni importanti temi, primo fra tutti il rapporto tra giustizia e scienza , approccio scientifico, . Gli autori, intervistano infatti otto medici legali e uno ...

Una mappa dei luoghi della resistenza antimafiosa. Si presenta a Monreale il libro di Alex Corlazzoli : È anche una mappa letteraria e della memoria degli ultimi decenni di cronaca italiana, che ci avvicina alle vite di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Un percorso appassionato e attento lungo ...

CARLO COTTARELLI A BRINDISI PER PRESENTARE IL SUO libro Ospite della sesta edizione de "ilSegnalibro " punto di lettura : Deriva soprattutto da sette gravissimi errori che il sistema dell'economia italiana continua a commettere. Sono i peccati capitali dell'economia italiana: l'evasione fiscale, la corruzione, la troppa ...

Ivan il libro della scrittrice Malia Delrai : Malia Delrai, con il suo nuovo romanzo Ivan, ci conduce in un mondo sconosciuto, fatto di brutali assassini e passioni

Bitcoin - chi è Satoshi Nakamoto? L’inventore della criptovaluta rivela la sua identità in un libro. Forse : Eppur si muove: a scuotere il mondo dei Bitcoin e delle criptovalute oltre la nicchia dei super-esperti e dei tecnici sono 21 pagine su un foglio bianco e in formato pdf rintracciabili al link del sito Nakamoto family foundation che dovrebbero rappresentare il primo estratto di un libro a firma di Satoshi Nakamoto, l’anonimo tecnologico per eccellenza. È il nome utilizzato per indicare l’inventore dei Bitcoin: nonostante le decine di ...

Il sottosegretario della Lega ai Beni Culturali : "Non leggo un libro da 3 anni. Io bella come la Boschi? Lei è sciapa" : Il sottosegretario ai Beni Culturali e al Turismo Lucia Borgonzoni, durante la partecipazione alla trasmissione di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, rilasciato una lunga intervista a Geppi Cucciari e a Giorgio Lauro.Quando le è stato domandato quale fosse stato l'ultimo libro letto, la Borgonzoni ha risposto decisa: "leggo poco, studio sempre cose per lavoro. L'ultima cosa che ho riletto per svago è Il Castello di Kafka, tre anni ...