Il lancio più folle da un aereo? È questo | da 7600 metri senza paracadute Ecco l’impresa

Sanitaservice - più 61mila euro in bilancio : Roseto resta amministratore unico : ... nominato assessore al bilancio e alle partecipate del Comune di Brindisi dal sindaco Riccardo Rossi, a capo di una coalizione di centrosinistra; di Francesco Saverio Massaro, laureato in Economia e ...

Conto alla rovescia per il lancio di Aeolus - il cacciatore di venti : li studierà dallo spazio per previsioni meteo più precise : E’ iniziato il contro alla rovescia per il lancio del satellite europeo Aeolus, il cacciatore dei venti dell’Agenzia spaziale europea che promette di rivoluzionare la meteorologia. Il lancio è previsto il 21 agosto dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Questa pionieristica missione utilizza una potente tecnologia laser che sonda i 30 km più bassi della nostra atmosfera per produrre profili verticali del vento ed ...

“Non più 22 - il bilancio è pesantissimo”. Video choc : cosa c’è sul luogo del crollo : Continuano a circolare senza sosta le immagini dei drammatici fatti accaduti in queste ore, quando Ponte Morandi, il ponte dell’autostrada A10 che collega Genova al suo ponente cittadino e poi a Savona e Ventimiglia, è crollato di colpo. Un tratto del viadotto sospeso a diverse decine di metri si è abbattuto per un cedimento strutturale sull’abitato sottostante. Secondo la Protezione civile al momento del crollo del ponte ...

Europei nuoto 2018 - Paltrinieri fa il suo bilancio : “Miressi quello che mi ha colpito di più - quest’Italia promette bene” : Gregorio Paltrinieri tira le somme della spedizione azzurra agli Europei di Glasgow 2018, il nuotatore rilascia una lunga intervista in cui esprime il suo pensiero sulle tante medaglie portate a casa dall’Italia Un bilancio del tutto positivo, quello dell’Italia del nuoto agli Europei di Glasgow 2018. La spedizione azzurra oltremanica è riuscita a racimolare 6 ori, 12 argenti e 16 bronzi. Un risultato ottimo per ...

Missione Aeolus pronta al lancio : studierà i venti dallo spazio per previsioni meteo più precise : La Missione Aeolus dell’ESA, che utilizzerà una rivoluzionaria tecnologia laser per misurare i venti intorno al pianeta, è pronta per il lancio il 21 agosto dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Questa pioneristica Missione utilizza una potente tecnologia laser che sonda i 30 km più bassi della nostra atmosfera per produrre profili verticali del vento ed informazioni sugli aerosol e sulle nuvole – un approccio totalmente ...

Regione Puglia - approvato il bilancio più fondi per l aeroporto di Foggia e la lotta alla xylella : Con 30 voti favorevoli è stato approvato nella tarda serata il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017. Successivamente è stato approvato, con 27 voti favorevoli e 22 ...

TORONTO - SALE BIlancio SPARATORIA : 2 MORTI PIÙ IL KILLER/ Video ultime notizie : polizia “evitare speculazioni” : TORONTO, tre MORTI e 14 feriti dopo SPARATORIA. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i feriti vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Juve - l'impatto di Cristiano Ronaldo : più 100 milioni a bilancio in tre anni : ... con il suo gruppo di 'Sports advisory' guidato da Andrea Sartori, in un'analisi di 18 pagine dal titolo eloquente: 'Ronaldo economics', ovvero 'L'economia di Ronaldo'. Probabilmente il primo studio ...

Bilancio - Marzonetti vota con la maggioranza : 'Piunti coraggioso' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Pasqualino Marzonetti si avvicina al centrodestra e vota l'assestamento di Bilancio. 'Il sindaco Piunti ha dimostrato coraggio', ha detto l'ex Pd riferendosi all'annunciata ...

Astral - bilancio 2017 ancora nel segno più col digitale protagonista : Una crescita costante, che sembra essersi ormai consolidata: è quella di Astral Spa, la controllata della Regione Lazio al 100% e concessionaria per la gestione e la manutenzione della rete viaria regionale, che chiude il quarto anno consecutivo con il segno positivo. Il bilancio al 31 dicembre 2017 evidenzia, infatti, un utile di oltre 525mila euro, una cifra doppia rispetto all’esercizio precedente (256.534 euro nel 2016). Anche il ...

Maltempo in Giappone - situazione drammatica : 85 morti e 50 dispersi - bilancio sempre più grave : E’ salito a 85 morti, con oltre 50 dispersi, il tragico bilancio del Maltempo che si e’ abbattuto sul Giappone occidentale, quando proseguono le operazioni di soccorso nelle aree disastrate fino alle tarde ore serali. Sono 54mila gli uomini delle Forze di autodifesa, di polizia e i vigili del fuoco, assieme alla guardia costiera, impegnati nell’assistenza. Gli ordini di evacuazione hanno riguardato un totale di 5,9 milioni ...

Wimbledon 2018 : prima giornata più che positiva per gli italiani. Quattro vittorie e una sconfitta il bilancio : L’euforia per la cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi non si è arrestata. Chiariamo subito, a scanso di equivoci: è solo il primo turno ma la prima giornata di Wimbledon è stata ampiamente positiva per il tennis italiano. Cinque incontri e Quattro successi, con il rammarico di un en-plein che avrebbe reso il primo lunedì del torneo perfetto. Cominciamo da Camila Giorgi, per galanteria ma anche perché la prima a scendere in campo. ...

La NASA ha rinviato ancora una volta il lancio del suo telescopio spaziale più potente di sempre : La NASA ha annunciato un nuovo rinvio per il lancio del James Webb Space Telescope (JWST), il telescopio spaziale più potente di sempre e ormai in vistoso ritardo rispetto ai piani iniziali dell’ente spaziale statunitense, e delle agenzie spaziali europea The post La NASA ha rinviato ancora una volta il lancio del suo telescopio spaziale più potente di sempre appeared first on Il Post.