il giorno della Tecnoteam Il raduno | poi gli allenamenti

Imprudenza - maltempo e fatalità : l'estate nera della montagna - più di un morto al giorno : Più di un morto al giorno. È lunga la lista degli incidenti fatali avvenuti quest'estate sulle montagne italiane: oltre 70 decessi, sparsi su tutto il territorio ma con una concentrazione più elevata ...

Ponte della Scafa - primo giorno di chiusura : caos traffico e insulti ai vigili : Mattinata caratterizzata da disagi e preteste a causa della improvvisa chiusura del Ponte della Scafa che collega Ostia a Fiumicino. Soprattutto perché l'attraversamento viene utilizzato dai residenti ...

Manuela Bailo è morta : uccisa dall''ex amante Fabrizio Pasini il giorno della scomparsa. Il cadavere ritrovato in una cascina : Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante Fabrizio Pasini. Il giallo della scomparsa della 35enne bresciana si è trasformato in un omicidio. L'uomo, sindacalista Uil, ha confessato il delitto e ha indicato il luogo in cui ha sepolto il cadavere della donna sparita nel nulla tra il 29 e il 31 luglio. Il corpo di Manuela Bailo si trova nel giardino di una cascina nelle campagne di Azzanello, in provincia di Cremona. L'auto della giovane donna è ...

Ex calciatore 20enne si tuffa sotto gli occhi della fidanzata e annega - corpo ritrovato dopo un giorno : CIVITANOVA MARCHE - ritrovato ad un miglio nautico dalla costa il corpo del ventenne Jimm Idalinya. Questa mattina, poco dopo le 10, è arrivata la segnalazione al 1530 della Guardia costiera. Ora il ...

La Puglia per Genova : domani niente concerto per la Notte della Taranta né terra del mare a Bari Un minuto di silenzio a Lecce nel giorno ... : Festa del mare a Bari, niente spettacoli domani. niente concerto a Castrignano de'Greci nel sabato precedente il concertone della Notte della Taranta. Sempre nel Salerno, il sindaco di Lecce chiede ai concittadini di osservare un ...

Barcellona - striscione contro il re nel giorno del ricordo della strage jihadista : "Non sei il benvenuto" : Dura contestazione degli indipendentisti catalani contro il re Filippo VI . In una Barcellona blindata per la commemorazione del primo anniversario dell'attacco sulle Ramblas, ha fatto molto 'rumore' ...

San Giacinto/ Santo del giorno - il 17 agosto si celebra il canonico della cattedrale di Cracovia : Il 17 agosto si celebra San Giacinto confessore che fu canonico nella famosa cattedrale di Cracovia. Nato in una famiglia agiata ebbe la possibilità di studiare quando era giovane.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 04:04:00 GMT)

Manuela Bailo - il giallo della ragazza scomparsa. L'amante : l'ho vista il giorno prima ma non c'entro : 'Io sono tranquillo, so di non aver fatto nulla e di non c'entrare con questa vicenda, ma allo stesso tempo sono preoccupato per lei'. Lo ha detto al Giornale di Brescia L'amante di Manuela Bailo, la ...

Perché no Padellaro? Un presidente al giorno per la Rai : Perché non potrebbe essere Antonio Padellaro il nuovo presidente della Rai? Proprio oggi il giornalista sul Fatto Quotidiano propone alcune considerazioni di buon senso sul servizio pubblico, a partire dalla valorizzazione delle risorse interne e dei 13mila dipendenti, definiti "raccomandati e parassiti" da Di Maio.Padellaro è stato direttore del Fatto quotidiano, ma anche condirettore e direttore dell'Unità nel periodo del ...

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE. Il giocatore twitta : 'Tornato al lavoro' : Oggi Modric è uno dei campioni più importanti al mondo. È stato con Kanté il centrocampista più importante del mondiale" le parole di Capello alla Gazzetta dello Sport . 09:56 10 ago Modric e Real,...

Ryanair : è arrivato il giorno dello sciopero più grande della sua storia - 400 voli cancellati : Non sarà un calvario solo e soltanto per i paesi in cui è in vigore lo sciopero , Belgio, Germania, Irlanda e Svezia, ma le ripercussioni si faranno sentire in ogni paese in cui la compagnia aerea ...

Il 15 agosto - giorno della 'Vara' - a Messina : il sindaco Cateno De Luca - parteciperà alla 'processione' : Il sindaco peloritano Cateno De Luca, seguirà la -processione- dell'Assunta, che si terrà il prossimo 15 agosto ed in merito a questo evento in una intervista di -Voce di Popolo- ha affermato : 'io ho ...