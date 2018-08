Il cerchio si stringe su Trump | Manafort e Cohen colpevoli L' ex legale | Ho pagato

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Doppio scacco ai danni del presidente Usa Donaldche giunge in contemporanea da due diverse aule di tribunale: a New York Michael, l'ex avvocato del tycoon, si dichiara colpevole di otto capi d'accusa. Fra questi il pagamento durante la campagna elettorale per comprare il silenzio di due donne, affermando di aver agito "in coordinamento e sotto la direzione di un candidato ad un incarico federale". In Virginia, Paul, ex manager della campagna elettorale di, viene giudicato colpevole per otto capi di imputazione, di cui cinque per frode fiscale.Una svolta giudiziaria in due inchieste diverse ed entrambe cruciali, che potrebbero cambiare le sorti della presidenza Usa.Perchè entrambi i casi -in mano alle autorità federali- potrebbero confluire nell'inchiesta sul Russiagate guidata dal procuratore speciale Robert Mueller chetaccia di essere ...