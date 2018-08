Il caso Diciotti esplode nelle istituzioni

caso Diciotti - scambio di accuse Italia-Malta<br>Salvini : "I minori possono scendere" : 17.45 - La procura di Agrigento ha avviato un'inchiesta su quanto sta accadendo con la nave Diciotti, ipotizzando l'illecito trattenimento di persone a bordo. Non ci sono indagati, ma qualora la Procura dovesse accertare le responsabilità dei ministri coinvolti nella vicenda, da Matteo Salvini a Danilo Toninelli, dovrebbe venir coinvolti il Tribunale dei Ministri.Proprio per questo motivo oggi pomeriggio il procuratore di Agrigento Luigi ...

caso Diciotti - la Procura indaga per sequestro di persona | Conte : "L'Europa batta un colpo" | Fico si smarca : "I migranti devono sbarcare" : La Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L'inchiesta e' a carico di ignoti.

caso Diciotti - Fico : "I migranti a bordo devono poter sbarcare" | Procura : "Scendano i minori" | Libia : "Non accetteremo rimpatri" : A Ceuta assalto al muro verso la Spagna. iL Procuratore di Agrigento titolare dell'inchiesta sul trattenimento deiprofughi è salito a bordo della nave.

caso Diciotti - scambio di accuse Italia-Malta<br>Fico : "I migranti devono scendere a terra" : 15.30 - Tove Ernst, portavoce della Commissione europea per la Migrazione, ha confermato oggi che l'UE è bene informata di quanto sta accadendo in Italia e da giorni sta lavorando per trovare una soluzione:Siamo stati contattati dall'Italia domenica, e da allora siamo entrati in contatto con gli Stati membri per trovare una soluzione rapida. I contatti sono ancora in corso. Continuiamo a lavorare, in modo tale che le persone a bordo possano ...

Ue : caso Diciotti imperativo umanitario : 15.18 Sul caso della nave Dicioti "siamo stati contattati dall'italia domenica e da allora siamo in contatto con gli Stati membri per trovare una soluzione". Lo dice la portavoce della Commissione Ue per la Migrazione. "I contatti sono ancora in corso. Continuiamo a lavorare in modo che le persone a bordo possano essere sbarcate il prima possibile. Per la Commissione questo è prima di tutto un imperativo umanitario", continua la portavoce.

La Diciotti diventa un caso - Unhcr : "Sulla nave vittime di torture e abusi" | Msf : consentire sbarco per cure : La nave ha ottenuto il permesso di attraccare nel porto di Catania ma non a sbarcare le persone a bordo

caso Diciotti - Salvini : promesse accoglienza Paesi Ue non mantenute : Roma, 21 ago., askanews, - Niente sbarco finché non ci sarà certezza che i migranti andranno altrove: il ministro dell'Interno Matteo Salvini difende la sua linea sul Caso della nave della guardia ...

caso Diciotti - il luogotenente della Guardia Costiera critica il governo : "Imbarazzante" : Sul ruolo della Guardia Costiera nel mar Mediterraneo si è detto tanto. E molto forse si parlerà ancora sugli interventi di salvataggio in favore dei migranti e, in particolare, dell"ultimo evento. Quando la nave Diciotti ha salvato 190 immigrati ma il Viminale sostiene di non essere stato informato.Bene. Nel dibattito pubblico oggi però entrano anche le dichiarazioni, rilasciate in una intervista al Corriere della Sera, da parte del primo ...

C'è un nuovo caso che riguarda la nave Diciotti della Guardia costiera : La nave Diciotti della Guardia costiera, da cinque giorni in mare davanti alla costa dell'isola di Lampedusa con a bordo 177 migranti, è al centro di un nuovo caso che coinvolge le istituzioni. In poche ore sul suo destino sono trapelate alcune notizie piuttosto contraddittorie che hanno visto come protagonista il ministero dell'Interno, quello delle Infrastrutture e il comune di Pozzallo. Danilo Toninelli, ...

Cosa pensa la Guardia costiera sul “caso Diciotti” : Il primo luogotenente Antonello Ciavarelli ha detto al Corriere che è «incomprensibile» e «imbarazzante» che il governo neghi l'ormeggio in Italia di una nave militare italiana The post Cosa pensa la Guardia costiera sul “caso Diciotti” appeared first on Il Post.

caso Diciotti - la Farnesina chiede formalmente un intervento Ue : La Farnesina ha "ufficialmente e formalmente" investito la Commissione europea della questione della nave Diciotti, con 177 migranti a bordo. L'invito è che l'Europa "provveda a individuare una ...