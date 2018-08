IL CASO Alta velocità | l' Italia fa scuola per il mercato unico europeo

CASO Genova e giochi pericolosi sull'altare di Europa ed euro : ... tra i complici del capitalismo tariffario, ossia tra gli artefici e beneficiari di un sistema che antepone la tariffa al prezzo, la pratica di un'economia amministrata all'obiettivo di un'economia ...

CASO Diciotti - il governo tuona : "Malta ancora inqualificabile" : È ancora braccio di ferro tra Italia e Malta sul Caso della nave Diciotti. La nave della guardia costiera italiana la notte tra mercoledì e giovedì ha soccorso un barcone con 190 migranti a bordo e con il motore in avaria. Il comando italiano si è attivato immediatamente per far sbarcare 13 persone per ragioni sanitarie, lasciandone 177 a bordo. La situazione tra i naufraghi era drammatica. Sette persone necessitavano di soccorso medico urgente ...

Migranti - il CASO della nave Diciotti nelle mani della Farnesina : “Ue prenda i 177 migranti”. E intanto Malta accusa Salvini : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è intervenuto per sbloccare l'impasse della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con a bordo 177 Migranti. Fonti di governo confermano che la Farnesina ha avviato una serie di contatti con gli altri stati membri della Ue per chiedere una nuova soluzione condivisa e una suddivisione dei Migranti in altri paesi europei.Continua a leggere

CASO Aquarius - c'è l'accordo : sbarco a Malta - poi i migranti andranno in altri 5 Paesi : Due mesi dopo la crisi diplomatica provocata nella Ue, in seguito al rifiuto italiano di farla approdare, la nave Aquarius ha nuovamente rischiato di spaccare l'Europa. Solo martedì, dopo 4 giorni di ...

CASO Parma - l’esposto del Palermo sul CASO di Fabio Ceravolo : Giovedì 9 Agosto l’udienza che può ribaltare tutto [DETTAGLI] : Non ha pace il calcio in questa calda estate 2018. Il Palermo ha reso noto di aver incaricato il proprio legale per presentare un esposto alle autorità competenti “onde chiarire il fatto strano che, in merito all’inchiesta sul Parma, non siano stati visionati i tabulati del cellulare scomparso del calciatore Fabio Ceravolo”. Il riferimento è al procedimento per presunto illecito nei confronti del Parma, penalizzato di 5 ...

CASO Chievo : Campedelli salta l'audizione e punta sulla prescrizione : Nuovo capitolo nella vicenda legata al Caso plusvalenze fittizie [VIDEO], il presidente del Chievo Verona Luca Campedelli convocato nella mattinata di martedì 31 luglio in audizione dal Procuratore Federale non si presentera' all'incontro. Declinato infatti l'invito formulato da Giuseppe Pecoraro attraverso l'invio di un certificato medico. Una situazione che sembra non riuscire a trovare una svolta trascinandosi avanti nel tempo in questa ...

Cronaca della più alta distruzione di valore di un'azienda Usa quotata : il CASO Facebook : Non il DataGate né la sintonia di Zuckerberg con Trump. Alla fine è stata la frenata nella crescita degli utenti a far crollare i titoli di Facebook a Wall Street. Una flessione del 18 per cento , ...

CASO Montante - procura di Caltanissetta chiude le indagini : in 24 verso il processo : La procura di Caltanissetta ha chiuso le indagini e ora rischiano il processo i 24 indagati nell’inchiesta che lo scorso 14 maggio ha portato in carcere l’ex presidente degli industriali siciliani, Antonello Montante, accusato di associazione a delinquere in concorso con esponenti delle forze dell’ordine che avrebbero costituito una rete per spiare l’operato dei pm. La notizia è riportata da Repubblica. Va verso l’archiviazione, ...

Malta : Procura scagiona i Muscat in CASO legato Panama Papers : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

CASO Lifeline Malta chiude i porti alle Ong : Malta ha deciso di chiudere i suoi porti alle navi delle Ong. Nemmeno 24 ore dopo la conclusione dell'odissea della Lifeline nel porto della Valletta, il governo maltese ha scelto la linea della ...

Migranti - Malta chiude i porti alle navi ong dopo il CASO Lifeline : Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline Continua a leggere L'articolo Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline proviene da NewsGo.

Migranti - Malta chiude i porti alle navi ong dopo il CASO Lifeline : Malta chiuderà i suoi porti alle navi delle ong. Lo dice il governo de La Valletta precisando che, dopo gli "eventi" legati al caso Lifeline, "deve accertarsi che le operazioni" delle organizzazioni ...

Lifeline a Malta/ Migranti - Ong “Salvini choc ma Italia lasciata sola”. CASO Open Arms “negato accesso porti” : Lifeline a Malta, odissea finita, sbarcati i 234 Migranti: nave sequestrata e capitano interrogato. Nella tarda serata di ieri l'imbarcazione è entrata nel porto di La Valletta(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:42:00 GMT)

CASO Lifeline - Malta dà l'ok allo sbarco dei migranti : «A patto che vengano subito redistribuiti tra i Paesi Ue». Alcuni anche in Italia : «Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta». Sembra essere arrivata la "soluzione europea" per la nave...