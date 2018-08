Ibrahimovic disastroso nel mondo degli affari | la A-Z chiudei battenti | così come Zlatan

sportfair

(Di mercoledì 22 agosto 2018)meglio in campo che fuori, glial momento non sembrano essere il suo forte: le ultime mosse sono andate in rovinaci ha abituati alle sue clamorose prodezze sul terreno di gioco. Fuori dal campo però, i suoinon vanno certo a gonfie vele. La A-Z, azienda di vestiti fondata appena due anni fa dallo svedese, chiude già ia causa di una perdita costante sin dal momento della creazione in collaborazione con l’azienda norvegese Varner. Si tratta del secondo flop diche anni fa fondò un’app assieme alla United influencers dal nomeUnplugged, che sarebbe dovuta essere un contenitore di tutte le dichiarazioni del calciatore. Non andò benissimo per usare un eufemismo, perdite che hanno superato i tre milioni di euro e progetto abbandonato. Forse è meglio chesi concentri sul campo…L'articolo ...