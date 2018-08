lasicilia

: I Villani, terra e mare scelte di vita - solocine : I Villani, terra e mare scelte di vita -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) ROMA, 22 AGO - Gli agricoltori Luigina, sui monti del Pasubio, in Trentino e Salvatore, ad Alcamo in Sicilia; Modesto, allevatore e produttore di formaggio in Irpinia; i fratelli Santino e Michele, ...