I resti del “Morandi” saranno abbattuti

Torino - un'isola di marijuana sulle rive del Po : due arresti : Torino,, askanews, - Scoperta da carabinieri una piantagione di marijuana su un isolotto sul Po nel torinese. In manette sono finiti due albanesi senza fissa dimora, che dovranno rispondere di ...

Genova - periti al lavoro tra i resti del ponte. Il pm : 'Lo stato ha abdicato a funzione controllo' : Consulenti della procura e tecnici del Ministero delle Infrastrutture hanno iniziato questa mattina ispezioni e analisi degli elementi crollati per stabilire le cause del crollo del viadotto Morandi ...

Patrizia Prestipino - la deputata Pd e la foto dello scandalo : 'Come Kim Basinger in 9 settimane e mezzo' : E il pensiero si conclude con un amarissimo: 'Così va il mondo si sa, in questo nostro amato partito'.

Ponte Morandi - il presidente della Repubblica visita la zona rossa. La commozione di Mattarella davanti ai resti delle auto : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto il cantiere dei vigili del fuoco sotto Ponte Morandi dove proseguono le attività di ricerca dei dispersi e della messa in sicurezza dell’area. Il presidente si è commosso osservando i resti dell’auto trovata nelle ore scorse dai soccorritori sotto il Ponte crollato a Genova sui cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni. Lo si ...

Ponte Morandi - la Procura sequestra i resti del viadotto| : Il bilancio delle vittime resta fermo a 38, ma si teme che sotto le macerie ci siano altri corpi. Oggi alle 11.30 il presidente Mattarella parteciperà ai funerali di Stato, ma

Sequestrati i resti del Ponte Morandi. Cedimento di uno strallo è ipotesi seria : Prime riunioni dei periti del Tribunale e della Commissione istituita dal ministero delle Infrastrutture. Riflettori sul tirante della pila 9 sulla quale era stato previsto un intervento strutturale: ...

Ponte Morandi - la Procura sequestra i resti del viadotto| : - Il bilancio delle vittime resta fermo a 38, ma si teme che sotto le macerie ci siano altri corpi. Domani il presidente Mattarella parteciperà ai funerali di Stato, ma

Sequestrati i resti del ponte di Genova. Ancora 5 dispersi. Toninelli : avviato l’iter per lo stop alla concessione : «Ho una notizia importantissima da darvi. Il mio ministero ha inviato ad Autostrade la lettera con cui prende avvio la procedura per la decadenza della concessione. Vogliamo cambiare tutto». L’annuncio, in un post su facebook, è del ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli. ...

Sequestrati i resti del ponte di Genova. Ancora 5 dispersi : Tutti i resti del ponte Morandi di Genova, sia le parti di viadotto rimaste in piedi che le macerie finite nel greto del fiume e della ferrovia, sono state sequestrate. Ma non si ferma la ricerca dei cinque dispersi: per la terza notte consecutiva, i vigili del fuoco hanno lavorato con ruspe e martelli pneumatici per cercare di aprirsi un varco tra...

Sequestrati i resti del ponte : AdnKronos, - E' stato disposto dalla Procura di Genova, che indaga sul disastro di ponte Morandi, il sequestro della parte superiore del viadotto, la parte restante che ha resistito al crollo di tre ...

Sequestrati i resti del ponte di Genova - “la rottura di un tirante seria ipotesi” dietro al crollo : Tutti i resti del ponte Morandi di Genova, sia le parti di viadotto rimaste in piedi che le macerie finite nel greto del fiume e della ferrovia, sono state sequestrate. Ma non si ferma la ricerca dei dispersi: per la terza notte consecutiva, i vigili del fuoco hanno lavorato con ruspe e martelli pneumatici per cercare di aprirsi un varco tra gli en...

Sequestrati i resti del ponte Morandi di Genova - “la rottura di uno strallo seria ipotesi” dietro al crollo : Tutti i resti del ponte Morandi di Genova, sia le parti di viadotto rimaste in piedi che le macerie finite nel greto del fiume e della ferrovia, sono state sequestrate. Ma non si ferma la ricerca dei dispersi: per la terza notte consecutiva, i vigili del fuoco hanno lavorato con ruspe e martelli pneumatici per cercare di aprirsi un varco tra gli en...

Ponte Morandi - la Procura sequestra i resti del viadotto | : - Il bilancio delle vittime resta fermo a 38, ma si teme che sotto le macerie ci siano altri corpi. Domani il presidente Mattarella parteciperà ai funerali di Stato, ma

Genova - sotto sequestro i resti del Morandi : acquisiti documenti sulla manutenzione : Via al sequestro del ponte ancora in piedi ma anche via alle acquisizioni di documenti. Su ordine della procura di Genova la squadra mobile è andata presso la sede centrale della...