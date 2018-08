«I miserabili» di Hugo e la sacralità dell' uomo

L'uomo davvero liberato. I ' miserabili ' di Hugo e il destino dell'umano : Come lui, saranno altri uomini feriti dall'ingiustizia del mondo, dello stato, della legge, della società, i giovani Marius, Enjoras, Courfeyrac e il piccolo Gavroche, ignaro martire di una guerra ...

L’uomo davvero liberato. I " miserabili " di Hugo e il destino dell'umano : Questa mattina alle ore 11.30 presso il Salone Intesa Sanpaolo A3 della Fiera di Rimini, lo scrittore e giornalista Luca Doninelli e Davide Prosperi dialogheranno sul capolavoro di Victor Hugo , “I Miserabili”. Pubblichiamo in anteprima l’intervento di Prosperi. Dall’opera dello scrittore francese, D

Rossetti - svelati alcuni titoli della stagione 2018-2019 : si apre con 'I miserabili' di Hugo : Nel cartellone dedicato ai temi e ai linguaggi contemporanei, da diverse stagioni, trovano spazio argomenti insoliti per il teatro, come la scienza o lo sport. 'A Night in Kinshasa' con Federico ...