I 29 minori sulla Diciotti sono sbarcati E tra Salvini e Fico è scontro

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29. Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a se stessa" l'Italia che invece "sta mostrando il suo volto umanitario". Il ministro dell'Interno Matteonon cede, e in un video sui social contrattacca: "Vogliono processarmi o arrestarmi? Facciano pure, io non sono solo". Insomma, per il titolare del Viminale nessuna autorizzazione allo sbarco, unica apertura nei confronti dei 29, che sonoin tarda serata. I ragazzi, di età ...