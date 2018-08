I 29 minori sulla Diciotti sbarcheranno E tra Salvini e Fico è scontro

agi

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29. Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a se stessa" l'Italia che invece "sta mostrando il suo volto umanitario". Il ministro dell'Interno Matteonon cede, e in un video sui social contrattacca: "Vogliono processarmi o arrestarmi? Facciano pure, io non sono solo". Insomma, per il titolare del Viminale nessuna autorizzazione allo sbarco, unica apertura nei confronti dei 29, che possono lasciare la nave, spiega. La questura di Catania ...