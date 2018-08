Ho perso gli arti perché non vaccinato contro la meningite | ma continuo a correre e

Crollo a Zingarello - ultimati gli scavi : esclusa la presenza di persone sotto le macerie : Opere incompiute, venticinque quelle censite in provincia di Agrigento 3 Gessica Lattuca non si trova, setacciate le campagne dell'Agrigentino: ricerche a tutto spiano 4 Scontro auto e moto nella ...

Una sentenza storica sul cancro da glifosato costituisce un precedente per tutte le persone avvelenate dai pesticidi - : ... accusandole di " negazione sistematica dei danni prodotti ," " tecniche di marketing aggressive ed eticamente scorrette " e di esercitare sui governi di tutto il mondo pesanti pressioni che " erano ...

persoNAGGI FAMOSI CHE HANNO perso UN FIGLIO : Leggi anche Un'altra storia rimasta agli onori della cronaca è quella dell'attrice Dalida Di Lazzaro che perde il suo unico FIGLIO Christian , allora ventiduenne in un tragico incidente stradale. Era ...

La personalità migliora con il tempo - ma senza troppe variazioni : Invecchiare ci migliora, almeno se si parla di personalità. Una caratteristica relativamente stabile nel tempo. Ogni individuo, però, nel corso della vita ‘accumula’ piccole variazioni, in genere positive. E’ la conclusione di uno studio pubblicato sul ‘Journal of Personality and Social Psychology’, condotto negli Usa da un’équipe di psicologi dell’università di Houston in Texas, che hanno studiato ...

Jim Carrey - giù la maschera : «I miei personaggi mi toglievano la vita» : Il capello corto, la barba lunga e l’espressione ferma, lontanissima dalle smorfie che lo hanno reso celebre. Si presenta così Jim Carrey nelle prime immagini di Dark Crimes, il nuovo film di Alexandros Avranas che lo vede nei panni di un poliziotto polacco alle prese con un caso di omicidio irrisolto. «Mi ha affascinato il copione di questo detective drama che scava nelle ossessioni di chi frequenta un club dove si consuma sesso. Oggi ...

Milano città dei single : “più degli sposati”/ Ma ci sono anche famiglie con 6 o più persone : Confermata una tendenza in atto già da tempo: a Milano il numero dei single è doppio di quello delle famiglie, trionfano la cosiddetta libertà e indipendenza(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:31:00 GMT)

INTER - SPALLETTI : "perso PER UN RIGORE - NESSUN DRAMMA"/ "Sassuolo ha giocato bene - dobbiamo migliorare" : INTER, SPALLETTI: "Perso per un RIGORE, NESSUN dramma". Ultime notizie, nerazzurri ko contro il Sassuolo: "Qualità del campo decisiva", l'analisi del tecnico(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:32:00 GMT)

“Ho perso tutto - mio figlio…”. Filippo Nardi - la depressione e la crisi economica. Il dramma dell’ex gieffino : “Dove sono le mie sigarette?!”, una delle frasi cult pronunciate all’interno della casa del Grande Fratello sulla quale, per anni, il trio della Gialappa’s Band ha costruito i suoi successi con Mai Dire Grande Fratello. A pronunciarla un infuriato Filippo Nardi diventato, nel corso degli anni, uno specialista dei reality-show. Appartenente alla nobile famiglia toscana dei Nardi-Dei, Filippo divenne celebre appunto per le ...

Civitanova Marche : 20enne disperso in mare - corpo ritrovato a un miglio dalla costa : Il corpo di Jimm Idalinya, 20enne di origine keniana, scomparso in mare mentre faceva il bagno dinanzi alla spiaggia di Civitanova Marche il 16 agosto scorso, è stato trovato a un miglio dalla costa e a un miglio a nord rispetto al porto: la segnalazione è giunta da un’imbarcazione da diporto che ha avvistato il corpo alla deriva e ha avvisato immediatamente la Guardia costiera. La salma del giovane è stata recuperata e riportata a ...

personale ATA - dopo lo stop agli appalti di pulizia quale futuro per le graduatorie? : La risoluzione numero 37, annunciata da Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, esattamente una settimana fa, ha mosso un vero ‘scossone’ tra il Personale ATA. quale futuro avranno le graduatorie dopo lo stop agli appalti di pulizia esterni e la stabilizzazione per 12 mila lavoratori, attualmente assunti da ditte e […] L'articolo Personale ATA, dopo lo stop agli appalti di pulizia ...

Genova - Paola e il figlio disperso : 'Dormo vicino alle macerie finché non lo trovano' : Paola non vuole andarsene. Da martedì mattina è ai piedi del viadotto crollato a Genova, giorno e notte, aspetta qualche notizia. Sotto le macerie c'è suo figlio, Mirko Vicini, 30 anni. "Io di qui non ...

