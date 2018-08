Hawaii | l’arrivo dell’uragano Lane potrebbe riattivare il vulcano Kilauea?

meteoweb.eu

: Clamoroso in arrivo alle hawaii l'uragano Lane attesi venti devastanti e alluvioni fatali: - MelchiorreG : Clamoroso in arrivo alle hawaii l'uragano Lane attesi venti devastanti e alluvioni fatali: - CentroMeteoITA : #URAGANO #LANE: #Hawaii in allerta per l’arrivo di questa #tempesta con venti fino a 260 kmh - Centro Meteo Italian… - UnioneSarda : Stato di #allerta nelle #Hawaii per l'arrivo dell'#uragano #Lane -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Lesono in allerta per, che attualmente vortica nell’Oceano Pacifico. Lo stato insulare rischia di essere colpito dal secondo grande uragano di quest’anno, l’ultimo di una serie di disastri naturali che hanno incluso anche la devastante eruzione del. Al momento, ilsembra esserci calmato quasi del tutto, considerando che sia l’attività delle fessure che l’attività sommitale si sono ridotte. Le autorità, tuttavia, avvisano che ilriprendere ad eruttare in qualsiasi momento, ma l’uraganoprovocare un’altra esplosione?è ora un uragano di categoria 5, il livello più alto della scala Saffir-Simpson. Anche se ci sono delle incertezze sul percorso che l’uragano seguirà, si prevede chesi sposti vicino o sopra le isole dell’arcipelago hawaiano da domani, 23 agosto, a sabato 25. Quando l’uragano ...