Harley-Davidson | ecco la FXDR 114 | è la prima per il 2019

Harley-Davidson studia la frenata automatica : Sempre più sofisticati, sempre più infallibili, da tempo assistiamo ad una migrazione consistente, dal mondo auto a quello moto, di sistemi votati alla sicurezza. E se per determinate tecnologie il passaggio è tutto sommato semplice, altre impongono sforzi progettuali ben più gravosi. È il caso, ad ...

Harley-Davidson cambia registro : nel futuro anche moto più piccole e modelli elettrici : Per quanto riguarda la parte commerciale, invece, l'accesso al mondo Harley-Davidson dovrà essere più ampio, andando incontro ai clienti interagendo attraverso un'esperienza di vendita 'multicanale'. ...

Harley-DAVIDSON : il piano di sviluppo fino al 2022 : HARLEY-DAVIDSON ha reso noti i dettagli del suo piano di sviluppo fino al 2022: “More Roads to HARLEY-DAVIDSON”. In un mondo in rapida evoluzione con nuove esigenze dei consumatori, queste azioni supportano con maggiore attenzione e investimenti strategici gli obiettivi 2027 di HARLEY-DAVIDSON per rinvigorire il business negli Stati Uniti e accelerare il ritmo della […] L'articolo HARLEY-DAVIDSON: il piano di sviluppo fino al 2022 sembra ...

Dall'Harley Davidson alla Vespa - passione motori a Campotto : Poi l'elezione di Miss Motoduck, spettacoli di show-girl, mercatini dell'abbigliamento ed accessori, i gazebo dove si praticano tattoo e piercing, campeggio con docce e servizi, birra a fiumi e ...

Harley Davidson si sposta in Europa. Un bel risultato dei dazi di Trump : Saranno gli effetti della scomparsa delle ideologie, saranno le conseguenze della globalizzazione. Sarà qualcosa che a me personalmente sfugge e che più che altro appare come il trionfo della superficialità e dell’ignoranza sulla conoscenza e la consapevolezza. Però, vedere il Presidente degli Stati Uniti – il capo del paese della Dichiarazione d’Indipendenza e di James Madison – imporre dazi doganali come un qualsiasi Giorgio III, ...

Perde il controllo dell'Harley Davidson : in prognosi riservata : Perde il controllo della sua Harley Davidson: è in prognosi riservata. L'incidente è accaduto ieri, lunedì 13 agosto al casello di Volpiano. Perde il controllo della sua Harley Davidson Ieri, un ...

Zinasco - incidente con l'Harley-Davidson : muore anche il passeggero 28enne : Zinasco , Pavia, , 14 agosto 2018 - Non ha mai ripreso conoscenza dopo la tragica uscita di strada in moto. E anche l'ultimo filo di speranza s'è interrotto ieri pomeriggio, quando nella Rianimazione ...

New York : seduta difficile per Harley-Davidson : Retrocede molto Harley-Davidson , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,37%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Dazi - Trump sostiene il boicottaggio contro la Harley-Davidson - : Il presidente ha definito "fantastico" il tentativo di alcuni consumatori di sabotare la leggendaria azienda di Milwaukee. Il colosso aveva annunciato di voler spostare parte della produzione all'...

Trump contro l'Harley Davidson : 'Se lascia gli Usa molti la boicotteranno' : Many @harleyDavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. ...

Trump contro Harley Davidson : 'Se lascia Usa molti la boicotteranno' : Many @HarleyDavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. ...

Furto in casa di Nek : i ladri rubano l'Harley Davidson : Appena una settimana fa Nek si era fatto immortalare sul bagnoasciuga a cavallo della sua Harley Davidson.La foto aveva fatto il pieno di "like" sui social. Quasi ventimila utenti gli avevano messo un cuoricino. Vuoi per la moto, vuoi per il soggetto in sé, Nek era piaciuto. "In relax con il mezzo da sbarco", scriveva il cantante che è un grande appassionato del mondo a due ruote. Ma ora è arrivata una piccola beffa. Dopo aver mostrato al mondo ...

Una Harley Davidson elettrica è tra le novità della casa americana : L'India è infatti molto appetibile, uno dei più grandi mercati del mondo e che registra una crescita più rapida rispetto a tutti gli altri della zona asiatica. Non si può non dire nulla di quella che ...

I dazi di Trump spengono il rombo dell'Harley Davidson : MILANO - Harley-Davidson ha tagliato le sue stime sugli utili per l'intero esercizio fiscale a causa dell'impatto dato dai dazi. Il prodotture americano di motociclette a giugno annunciò il ...