Guido Meda racconta il naufragio dello yatch | “In 5 minuti si è scatenato il finimondo

Guido Meda su yacht affondato : "Un angelo custode ci ha salvato" : "Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro...". A scriverlo sui social è Guido Meda, il noto giornalista sportivo e telecronista della MotoGp. Ieri sera, infatti, era a bordo di uno yacht lungo 15 metri, con altre otto persone, compresi anche cinque bambini, affondato all'Isola del Giglio durante una tempesta. ...

Maltempo : affondato yacht al Giglio - a bordo anche il noto giornalista sportivo Guido Meda : Uno yacht di 15 metri con a bordo 9 persone, compresi anche 5 bambini, è affondato all’isola del Giglio: tutti sono stati messi in salvo, e tra questi c’era anche Guido Meda, noto giornalista sportivo televisivo. Lo yacht, dopo aver sbattuto sugli scogli, è affondato. “Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato ...

