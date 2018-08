Google sta sviluppando Shortwave un’app sperimentale per i podcast

Stufi di cattive notizie? Ci pensa Google Assistant a darvi quelle buone : Se non ne potete più delle cattive notizie che vi propina quotidianamente il web, rivolgetevi a Google Assistant, che ora è in grado di darvi buone notizie. L'articolo Stufi di cattive notizie? Ci pensa Google Assistant a darvi quelle buone proviene da TuttoAndroid.

LG porta Google Assistant sulle proprie cuffie della serie TONE : All'IFA 2018, che prenderà il via la prossima settimana a Berlino, ci sarà anche LG che presenterà alcune nuove cuffie della serie TONE con Google Assistant. L'articolo LG porta Google Assistant sulle proprie cuffie della serie TONE proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Launcher : in test l’icona di Assistant nella barra di ricerca : Google sta testando una versione rinnovata del suo Pixel Launcher con l'icona di Google Assistant all'interno della barra di ricerca. L'articolo Google Pixel Launcher: in test l’icona di Assistant nella barra di ricerca proviene da TuttoAndroid.

I dipendenti di Google protestano : niente motore di ricerca "truccato" per la Cina : Per l'azienda che si è data come scopo organizzare tutte le informazioni del mondo, un obiettivo interno non da poco. Follow @antoniodini

Protesta dei lavoratori Google contro una versione censurata in Cina : Protesta di oltre 1400 lavoratori di Google contro la possibilità di censura del sito, come richiesto dalla Cina. L'azienda infatti starebbe valutando l'idea di rispettare le richieste del governo cinese. Una lettera è stata rivolta ai dirigenti affinchè rivedano i criteri etici dell'azienda.Il New York Times, che è riuscito ad avere una copia della lettera, dà voce ai dipendenti del colosso, che si lamentano anche del modo in cui hanno ricevuto ...

Google - protesta dipendenti 'piano Cina' : 9.36 Oltre mille dipendenti di Google hanno espresso in una lettera la loro contrarietà al piano segreto per mettere a punto un motore di ricerca volto a soddisfare la censura cinese. Lo ha rivelato uno dei promotori dell'iniziativa. Nella lettera si richiamano i dirigenti a rivedere i criteri etici e di trasparenza nelle politiche aziendali. La lettera ricalca quella scritta contro il progetto 'Maven', un contratto militare con gli Stati ...

App Google sta testando una nuova scheda Top Apps ripresa da Google Go : App Google mostra una nuova scheda, chiamata Top Apps, che va a sostituire la scheda Recenti, con un look ripreso dalla versione Go. L'articolo App Google sta testando una nuova scheda Top Apps ripresa da Google Go proviene da TuttoAndroid.

Google testa su Chrome Canary una funzione per sveltire fino al 35% il caricamento delle pagine : Che sia l'apertura di un'app o di una pagina web, la parola chiave è sempre quella: rapidità L'articolo Google testa su Chrome Canary una funzione per sveltire fino al 35% il caricamento delle pagine proviene da TuttoAndroid.

Il Google Play Store su smartphone permette di impostare le preferenze di download della rete : Grazie ad una nuova opzione del Google Play Store, gli utenti potranno ora scegliere le preferenze di download della rete. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Il Google Play Store su smartphone permette di impostare le preferenze di download della rete proviene da TuttoAndroid.

“Surface Go è una completa spazzatura - non acquistatelo” questo il parere di un ex dipendente Google : Youtube USA è ormai pieno di videorecensioni riguardo il nuovissimo Surface Go atteso in Italia per il 28 agosto, data in cui inizieranno ufficialmente le spedizioni e terminerà la fase di preordine. La maggior parte dei recensori, compresi alcuni famosissimi e molto seguiti come The Verge e Windows Central, hanno espresso dei pareri alquanto positivi su questo device che garantisce una qualità costruttiva che in pochissimi riescono a ...

Google One disponibile ufficialmente negli Stati Uniti d’America : Google One, il nuovo servizio di archiviazione sul cloud di Google, è disponibile ufficialmente negli U.S.A e presto lo sarà anche in altri Paesi. L'articolo Google One disponibile ufficialmente negli Stati Uniti d’America proviene da TuttoAndroid.

Philips ufficializza le nuove Hue compatibili con Google Assistant (e quindi Home) ed Amazon Alexa : Philips ha ufficializzato le nuove luci Hue compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit L'articolo Philips ufficializza le nuove Hue compatibili con Google Assistant (e quindi Home) ed Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Google traccia i movimenti degli utenti - anche se impostazioni privacy dicono no : Molti servizi Google sui dispositivi Android e IOS registrano i movimenti degli utenti, anche se le impostazioni sulla privacy selezionate chiedono esplicitamente di non farlo. Un nuova inchiesta dell"Associated Press ha infatti dimostrato che i dati sulla posizione vengono continuamente registrati da Google, anche se l"utente ha utilizzato un"impostazione di privacy che ne vieta esplicitamente la raccolta e il trattemento. I risultati riportati ...

Novità in vista per Google Maps : icone di navigazione e non solo : Google Maps potrebbe presto arricchirsi della funzione di pianificazione di gruppo e dell'opzione per personalizzare l'icona mostrata durante la navigazione. L'articolo Novità in vista per Google Maps: icone di navigazione e non solo proviene da TuttoAndroid.