Google Pixel 3 XL | un rumor e un notch così non l’avevate mai visto | foto | video

Dei nuovi scatti mostrano Google Pixel 3 XL con una fotocamera dietro e due davanti (oltre all’enorme notch) : Questa ennesima sfilza di foto rubate al presunto Google Pixel 3 XL in un vagone della metro ci pongono davanti due chiavi di lettura L'articolo Dei nuovi scatti mostrano Google Pixel 3 XL con una fotocamera dietro e due davanti (oltre all’enorme notch) proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Launcher : in test l’icona di Assistant nella barra di ricerca : Google sta testando una versione rinnovata del suo Pixel Launcher con l'icona di Google Assistant all'interno della barra di ricerca. L'articolo Google Pixel Launcher: in test l’icona di Assistant nella barra di ricerca proviene da TuttoAndroid.

Alcuni Google Pixel 2 XL hanno un problema di rallentamenti : In Rete si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che lamentano un deciso peggioramento delle prestazioni del proprio Google Pixel 2 XL L'articolo Alcuni Google Pixel 2 XL hanno un problema di rallentamenti proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16.0 Unofficial basata su Android 9 Pie arriva su Google Pixel e Pixel XL (link) : È solo una questione di tempo affinché l'affiatato team che cura la LineageOS esca con la versione 16.0 della famosa ROM L'articolo LineageOS 16.0 Unofficial basata su Android 9 Pie arriva su Google Pixel e Pixel XL (link) proviene da TuttoAndroid.

Una nuova foto leaked ci mostra il presunto grande notch di Google Pixel 3 XL : Nelle scorse ore è apparsa in Rete un'immagine, ovviamente leaked, che ci mostra quello che dovrebbe essere l'aspetto frontale di Google Pixel 3 XL L'articolo Una nuova foto leaked ci mostra il presunto grande notch di Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e 3 XL - news e anticipazioni sui nuovi top di gamma : Google sta per annunciare la sua terza generazione di smartphone. I Google Pixel 3 dovrebbero uscire il prossimo 4 ottobre – Big G dovrebbe scegliere ancora questa data per il terzo anno consecutivo – e potrebbero essere rivoluzionari sotto molti punti di vista. Dopo il primo Pixel che introdusse i telefoni alla fotografia computazionale e il Pixel 2 XL che lanciò le funzionalità di Google Assistente, quest’anno sarà il turno di ...

Se hai un Google Pixel è meglio se non aggiorni ad Android 9 Pie : Se possiedi un Google Pixel XL ti conviene non aggiornare ad Android 9 Pie che al momento risulta avere un inconveniente non da poco, dopo l’aggiornamento lo smartphone non si ricarica. Secondo numerosi rapporti degli utenti, la recente implementazione di Android Pie impedisce ai Pixel XL di caricarsi rapidamente, anche quando un cavo compatibile con Quick Charge è collegato a una fonte di alimentazione appropriata. Se hai già aggiornato e ...

Android 9 Pie - spunta un altro bug irrisolto : su Google Pixel XL non va più la ricarica rapida : La noia riguarda la ricarica rapida: in alcuni casi non è riconosciuta del tutto, mentre in altri solo in una percentuale di casi molto bassa L'articolo Android 9 Pie, spunta un altro bug irrisolto: su Google Pixel XL non va più la ricarica rapida proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo video ritrae il presunto Google Pixel 3 XL con un enorme display da 6 - 7 pollici e molte altre specifiche : Emerge adesso come ad essere extra-size non sia solo il notch: il video diffuso tratteggia un display, udite udite, da 6,7 pollici L'articolo Un nuovo video ritrae il presunto Google Pixel 3 XL con un enorme display da 6,7 pollici e molte altre specifiche proviene da TuttoAndroid.

Ricreati gli sfondi dei Google Pixel 3 e resi disponibili al download : Sono stati Ricreati gli sfondi dei Google Pixel 3, delle particolari sfumature di colore, e resi disponibili al download. L'articolo Ricreati gli sfondi dei Google Pixel 3 e resi disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Beta 69 è già pronto per Pixel 3 XL : supporta il notch - ma c’è molto altro : L'arrivo di Google Chrome Beta 69 con la sua principale novità sembra essere colpevolmente consequenziale alla "presentazione" di Pixel 3 XL L'articolo Google Chrome Beta 69 è già pronto per Pixel 3 XL: supporta il notch, ma c’è molto altro proviene da TuttoAndroid.

Ufficiali i Google Pixel 3 : Scheda tecnica - data di uscita e prezzi : Figuraccia di Google che svela i nuovi Pixel 3 che usciranno solo ad ottobre. Caratteristiche, prezzi e data di uscita svelati Svelati i Google Pixel 3 XL (con notch) e Pixel 3 I Pixel 3 e Pixel 3 XL di Google sono ormai Ufficiali con tanto di caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita svelati direttamente da […]

Google Pixel 3 XL : unboxing con Pixel Buds con USB Type-C in confezione : Un'unità di pre-produzione di Google Pixel 3 XL è comparsa in una serie di immagini leaked ed in un video unboxing con dei nuovi Google Pixel Buds con USB Type-C. L'articolo Google Pixel 3 XL: unboxing con Pixel Buds con USB Type-C in confezione proviene da TuttoAndroid.