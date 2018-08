Gli ultrà del Siracusa come quelli della Lazio : no alle donne in curva : Gli ultrà del Siracusa come quelli della Lazio: no alle donne in curva I tifosi Siracusani della "curva Anna" si schierano al fianco di quelli laziali dopo il volantino pubblicato dalla Nord dell’Olimpico in cui si diceva alle tifose di stare indietro rispetto ai maschi. Ferma la reazione delle Siracusane, che annunciano ...

Lazio - le donne replicano aGli ultras della Curva Nord : il comunicato : Il volantino che è circolato in Curva Nord durante la partita Lazio-Napoli ha creato il caos, veniva chiesto a mogli e fidanzate di non sedersi nelle prime dieci file della Curva Nord dell’Olimpico. Ecco la replica attraverso un comunicato ufficiale: “Siamo un gruppo di donne cresciute in Curva che vedono la Curva come un ruolo sacro e che rispettano quel codice non scritto, ma siamo rimaste indignate nel leggere quelle undici ...

Morace : "Lo stop deGli ultrà alle donne? E' Medioevo" : È proprio tutto il modo con cui viene trattato lo sport femminile. A certa gente va vietato lo stadio'.

Gli ultrà della Lazio non vogliono donne nelle prime 10 file della curva : In occasione della prima partita del campionato di Serie A di calcio circola sul web un manifesto che questa sera, mentre si disputa il match Lazio-Napoli, gli ultras biancocelesti della curva Nord avrebbero diffuso tra gli spalti. Il volantino, che sta generando indignazione sui social, firmato "Il direttivo Diabolik Pluto", recita: "La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da ...

Crollo Genova - Gli ultrà Sampdoria : domenica non si deve giocare : Genova, 16 ago., askanews, - 'In queste ora di angoscia che seguono l'ennesimo disastro che colpisce al cuore Genova con le numerose vittime già accertate e quelle che potrebbero ancora aggiungersi ...

Crollo Genova - Gli ultrà : "Niente trasferta col Milan - piangiamo chi non c'è più" : "La nostra città è in lutto e per dignità, rispetto e dolore, la tifoseria del Genoa non assisterà alla partita prevista...

Crollo del ponte - Gli ultrà del Genoa : 'Domenica non saremo allo stadio' : Genova - Gli ultrà del Genoa chiedono che domenica a San Siro non si giochi il match previsto con il Milan dopo la tragedia di ponte Morandi e annunciano che loro in ogni caso non ci saranno. In una ...

Washington - a un anno daGli scontri di Charlottesville la marcia dell’ultradestra è un flop : si presentano solo in venti : Poche decine di militanti di estrema destra da una parte. Centinaia di contro-manifestanti antirazzisti dall’altra. A separarli, un enorme schieramento di polizia con tanto di barricate. A Washington è andato in scena l’atteso e temuto raduno dell’ultradestra a un anno dagli scontri di Charlottesville che costarono la vita a un’attivista antifascista. La polizia della capitale ha blindato la città e creato un cordone di ...

