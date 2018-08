Gli scienziati confermano | c' è ghiaccio sulla Luna

Scienziati del MIT hanno capito come spezzare sempre perfettamente Gli spaghetti - : Alcuni ricercatori hanno capito come fare per spezzare sempre perfettamente gli spaghetti essiccati. L ricerca non è utile solo per il mondo della pasta ma può essere applicata in vari ambiti, come ad esempio il controllo di strutture in multifibra e nell'ingeneria dei nanotubi. spezzare sempre perfettamente in due parti gli ...

Gli scienziati hanno scoperto il segreto del sesso ideale - : vero: dipende poco dalla persona, ma di più dalle cellule del sistema immunitario. I ricercatori della Ohio state University hanno scoperto che in animali giovani gli organismi attivamente sviluppano ...

Gli scienziati scoprono come gli uomini sono sopravvissuti al freddo 8200 anni fa - : 8200 anni fa il clima sulla Terra divenne più secco e più freddo e i popoli antichi riuscirono ad adattarsi modificando il regime alimentare e sociale. Lo riporta il DailyMail. Si ritiene che il clima ...

Alcuni scienziati voGliono più tempo per la ricerca suGli embrioni : (Immagine: Getty Images) Nei giorni scorsi, sulle pagine di Embo Molecular Medicine, appariva un articolo destinato a riportare d’attualità il tema della ricerca sugli embrioni. Non si trattava, in questo caso, del racconto o del commento di uno dei traguardi raggiunti sul campo, quanto piuttosto dell’avanzamento di una proposta: perché non estendere la ricerca in vitro sugli embrioni umani da 14 giorni a 28 giorni? Perché, in altre ...

Gli scienziati che ascoltano la voce delle montagne : Salire in vetta per ascoltare il suono del vento tra le rocce. Per molti è sicuramente un piacere, ma per un gruppo di ricercatori dell’Università dello Utah è diventato un modo per fare scienza. Supportato dalla National Science Foundation, il progetto parte dal presupposto che le montagne sono in continua evoluzione, e che possiamo sentire le vibrazioni connesse ai loro cambiamenti anche in forma sonora, come fossero le corde di una ...

Gli scienziati documentano infezioni pericolose nella fauna dell'Artico - : nella regione Artica arrivano infezioni, che non sono tipiche di questa regione e sono pericolose per la fauna locale. Lo ha detto il direttore dell'Istituto di ecologia ed evoluzione. A. N. Severzev ...

Il Manifesto deGli scienziati razzisti : così si lavorava per costruire l'odio : Per completezza, va rilevato che anche la dottrina del razzismo esoterico contribuì a dare fondamento alla politica razzista del regime fascista. La teoria ha come presupposto la tripartizione dell'...

Ecco il suono del sole «registrato» daGli scienziati : Il sole produce un suono, che è anche sorprendentemente rilassante. Lo hanno dimostrato l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’osservatorio solare ed eliosferico della NASA (SOHO): utilizzando i dati raccolti in vent’anni sul movimento dinamico del sole, i ricercatori hanno catturato fluttuazioni, oscillazioni, vibrazioni, che sono state trasformate in suono dal Laboratorio di fisica sperimentale di Stanford. Si è scoperto che il sole ...

Marte - l’annuncio deGli scienziati italiani : “Abbiamo trovato un lago di acqua liquida nel sottosuolo”. Si apre la caccia a possibili tracce di vita aliena batterica : Raffigurazione di Mars Express che sonda l’emisfero sud di Marte. Crediti: USGS Astrogeology Science Center, Arizona State University, ESA, INAF. Elaborazione grafica di Davide Coero Borga – Media INAF Un balzo in avanti straordinario è stato compiuto dagli scienziati italiani nella storia dell’esplorazione di Marte. Il più prezioso degli elementi, l’acqua, la cui presenza sulla Terra è sinonimo di vita, è stato trovato per la prima volta ...

Intelligenza artificiale - l’allarme deGli scienziati : è a rischio disorientamento : Sappiamo che può essere psicopatica, sappiamo anche che può essere un medico, è stato già dimostrato che può essere aggressiva o cooperare. E tanto altro. Ma fino ad ora non sapevamo che poteva essere disorientata e diventare preda di un hacker come oguno di noi, ognuna delle nostre macchine. Ora sappiamo anche che l’Intelligenza artificiale può essere disorientata con poco, può diventare una preda di una nuova generazione di hacker. ...

Intelligenza artificiale - petizione deGli scienziati contro i robot killer : Oltre 2mila ricercatori hanno sottoscritto l'appello ai governi. Tra i firmatari anche Elon Musk e i fondatori di Google Deep Mind