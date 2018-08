Giudice federale suggerisce nuove regole per sorveglianza segreta

Usa - Giudice federale blocca la pubblicazione delle istruzioni per le armi in 3D : Nuove polemiche sulle armi negli Stati Uniti. Un giudice federale ha bloccato la pubblicazione online, da parte dell'azienda texana Defense Distributed, delle istruzioni per fabbricare armi di plastica con la stampante 3D, che potenzialmente ognuno può produrre a casa propria. Lo stesso Donald Trump sembra avere qualche dubbio, sebbene la sua amministrazione abbia dato il via libera alla diffusione delle istruzioni. "Sto esaminando la vendita al ...

Brasile - Giudice federale : no Lula libero : 20.30 Ancora un colpo di scena sul caso Lula. Un giudice brasiliano del tribunale regionale di Porto Alegre ha ordinato il rilascio dell'ex presidente Ignacio Lula da Silva, ma Joao Pedro Gebran Neto, il magistrato federale responsabile delle inchieste anticorruzione note come "Lava Jato", ha bloccato l'ordinanza di scarcerazione. In carcere dal 7 aprile per corruzione e riciclaggio, Lula, che guidò il Brasile dal 2003 al 2010, è accusato di ...

Brasile - Giudice federale blocca la scarcerazione di Lula : Joao Pedro Gebran Neto, il magistrato federale brasiliano responsabile delle inchieste anticorruzione note come Lava Jato, ha bloccato l'ordinanza di scarcerazione dell'ex presidente Luiz Ignacio Lula ...

Brasile - Giudice federale blocca la scarcerazione di Lula : Brasile, giudice federale blocca la scarcerazione di Lula Brasile, giudice federale blocca la scarcerazione di Lula Continua a leggere L'articolo Brasile, giudice federale blocca la scarcerazione di Lula proviene da NewsGo.

Brasile - Corte d’Appello ordina scarcerazione dell’ex presidente Lula. Giudice federale si oppone : tutto bloccato : Scarcerate l’ex presidente Luis Inacio Lula da Silva. È quanto ordinato da una Corte d’Appello brasiliana in merito alla posizione dell’ex capo di Stato, in carcere da aprile per corruzione. Lula potrebbe essere liberato nelle prossime ore poiché la decisione dei giudici stabilisce che la liberazione debba avvenire “secondo il regime d’urgenza nella data di oggi, presentando questo ordine a qualsiasi autorità di polizia ...