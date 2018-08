Giorgetti | dichiarazione inaspettata | ' Il Parlamento non conta nulla'

Blastingnews

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Nella giornata di ieri si è tenuto il meeting di Rimini dove il sottosegretario Giancarloha annunciato una rivoluzione delle istituzioni con una frase che può risultare scioccante: Ilnon, si cambia. Ovviamente si tratta di un'intenzione, ma sicuramente ha il suo peso politico.nega l'utilita' delGiancarloè un uomo della Lega ma rispettato da quasi tutto l'arco istituzionale, è ritenuto essere un interprete credibile anche da chi non ha votato né per Di Maio né per Salvini. Si tratta di un uomo stimato anche dalla Gelmini, da Lupi, e anche da Delrio. Non porta la giacca ma solo una camicia di colore bianco, un po' sciupata, per non somigliare né a Conte né a Renzi dice. La democrazia rappresentativa è ormai superata, ilnonpiùed è inutile farne un feticcio - esclama il ...