Giappone | primo gol di Torres | Iniesta sconfitto

Octopath Traveler : vendute in Giappone 175.000 copie nel primo mese : Chi dice che nel 2018 i JRPG vecchia scuola non possono trovare terreno fertile, dovranno ricredersi guardando i numeri delle vendite di Octopath Traveler, che ha segnato la cifra di 175.000 copie vendute (parliamo del mercato fisico) nel primo mese sul suolo Giapponese.Come riporta Gamingbolt, i dati riportano che il titolo è prossimo nel raggiungere le 200.000 copie vendute, anche se parliamo di numeri inferiori a saghe come Persona, Final ...

Iniesta segna il suo primo gol - e che gol! - in Giappone. E' una magia / VIDEO : Per la cronaca il Vissel Kobe ha poi vinto il match 2-1 contro l'Iwata. L'assist a Iniesta viene dai piedi di una vecchia conoscenza del calcio europeo: Lukas Podolski . L'attaccante tedesco ha anche ...

Primo posto in Giappone per Etrian Odyssey X mentre Octopath Traveler sale al sesto : Media Create ha condiviso i dati sull'andamento del mercato videoludico Giapponese, e come possiamo vedere riportato anche su VG247, in Giappone ha fatto debuttato molto bene Etrian Odyssey X, l'RPG single player per Nintendo 3DS.A fare bene questa settimana sono anche Pro Yakyuu Famista Climax e WarioWare Gold, i quali si classificano rispettivamente al secondo, terzo posto della classifica dei giochi più venduti, per un podio all'insegna delle ...

Primo posto in Giappone per Etrian Odyssey X - Octopath Traveler sale al sesto : Media Create ha condiviso i dati sull'andamento del mercato videoludico Giapponese, e come possiamo vedere riportato anche su VG247, in Giappone ha fatto debuttato molto bene Etrian Odyssey X, l'RPG single player per Nintendo 3DS.A fare bene questa settimana sono anche Pro Yakyuu Famista Climax e WarioWare Gold, i quali si classificano rispettivamente al secondo, terzo posto della classifica dei giochi più venduti, per un podio all'insegna delle ...

Mario Tennis Aces si tiene stretto il primo posto delle classifiche di vendita Giapponesi : Mario Tennis Aces per la terza settimana di fila si tiene stretta la prima posizione del podio dedicato alle migliori vendite in terra nipponica.Ebbene Mario è tornato a giocare a Tennis anche su Nintendo Switch ed il celebre idraulico italiano ha riscosso molto successo, basti vedere i dati di vendita condivisi da Media Create e condivisi da VG247.In Giappone Mario Tennis Aces è primo per la terza settimana di fila mentre sul secondo gradino ...

Pagelle/ Belgio Giappone : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi - primo tempo) : Pagelle Belgio Giappone: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti in campo per la partita che si è giocata per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:57:00 GMT)

Belgio-Giappone - le probabili formazioni degli ottavi di finale - Mondiali 2018 : Lukaku guida l’attacco dei Diavoli Rossi - Kagawa gioca dal primo minuto : Prosegue il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio, domani scenderanno in campo le squadre collocate nel quarto di tabellone in cui il Brasile potrebbe essere il favorito. Il Belgio però ha impressionato positivamente nella fase a gironi, perciò potrebbe anche giocarsela alla pari in un eventuale quarto di finale contro i verdeoro. I Diavoli Rossi devono pensare in primis all’ottavo di finale contro il Giappone, che ...

Pagelle/ Giappone Senegal : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone H - primo tempo) : Pagelle Giappone Senegal: i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo a Ekaterinburg, valida per il secondo turno del girone H per i Mondiali 2018.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:00:00 GMT)