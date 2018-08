Giappone | indice attività industriali salito dello 0 | 2% annuo

Giappone - superindice in calo ma sopra le attese : Nello stesso periodo, l' indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in calo a 116,3 punti da 116,8. L' indice differito , che invece cattura le prospettive per ...

Giappone. Indice Anticipatore confermato a 106 - 9 punti : Il "Coincident Index", che riflette lo stato attuale dell'economia è invece sceso a 116,8 punti a maggio dai 117,5 del mese precedente. Il dato di maggio è stato comunque rivisto al rialzo da 116,1. ,...

Giappone : indice terziario salito dell'1 - 2% annuo in maggio : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, in Giappone l'indice di attività del settore terziario è salito dello 0,1% su base sequenziale in maggio, in netta frenata rispetto all'1,0% di aprile, ma comunque nel ...

Giappone - indice servizi in crescita oltre le attese : Lieve crescita per i servizi in Giappone, nel mese di maggio. L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato una variazione dello 0,1% su base mensile, superando le stime del consensus, -0,4%,, mentre su base annua si registra un incremento dell'1,2%. I settori che ...

Giappone : indice anticipatore salito a 106 - 9 punti in maggio : L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece calato a 116,1 punti dai 117,5 punti di aprile, 116,4 punti in marzo,, in linea con le attese degli economisti. , RR - ...

Giappone - in miglioramento l'indice dell'attività terziaria : Lo comunica il Ministero dell'economia e dell'industria aggiungendo che l'indicatore PMI Composite è salito a 52,1 punti, rispetto ai precedenti 51,7 punti.

In calo l'indice Tankan Giapponese , il sondaggio trimestrale condotto dalla banca centrale che misura il sentiment delle grandi imprese manifatturiere verso l'economia. Nel trimestre chiuso a giugno , il dato comunicato dalla Banca del Giappone , BOJ, , risulta pari a 21 punti, rispetto ai 24 punti del mese precedente, risultando al di sotto delle attese ...

Giappone : lettura indice anticipatore rivista a 106 - 2 punti : L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece cresciuto a 117,5 punti dai 116,0 punti precedenti , 115,8 punti in febbraio, , ma in questo caso sotto ai 117,7 punti ...

Giappone - sale l'indice dell'attività complessiva : Accelera la crescita dell'economia Giapponese nel mese di aprile. Lo conferma l'indice dell'attività complessiva che sale dell'1% dopo l'assenza di variazioni del mese precedente

Giappone - sale l'indice dell'attività complessiva : Il dato , comunicato dal Ministero dell'economia e dell'industria, è lievemente superiore alle attese degli analisti , +0,9%, . L'indicatore , che rappresenta una media pesata dell'andamento dei ...