Ghiaccio d' acqua sulla superficie della Luna

Caldo - l’acqua con cubetti di Ghiaccio è pericolosa per i cani? : (Foto: Cassandra Karas/Flickr) Era una calda estate di dodici anni fa quando, per la prima volta, iniziava a circolare online la notizia di un cane che aveva avuto un malore dopo aver bevuto acqua fredda e cubetti di ghiaccio. Indipendentemente dalla veridicità del fatto in sé (è probabile che si sia trattato almeno in parte di una bufala, vista la scarsità di dettagli), la storia ha continuato a lungo a essere riproposta sul web, al punto ...