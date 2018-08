Genova | Toti | inviato sollecito ad Autostrade per demolire ponte

Genova - MIT : “PONTE PERICOLANTE - INTERVENIRE”/ Ultime notizie - Toti : “demolire Morandi al più presto” : GENOVA , scricchiolii ponte Morandi : "è PERICOLANTE , o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie , crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:40:00 GMT)

Genova - Toti sarà il commissario per l'emergenza ponte Morandi : Giovanni Toti è stato nominato commissario delegato all'emergenza per il crollo del ponte Morandi. A darne notizia è stato il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. "Quella di oggi è un"ordinanza importante per avviare concretamente gli interventi emergenziali previsti e sottoposti ai due consigli del ministri del 15 e del 18 agosto", ha affermato Borrelli. Dopo la tragedia dunque si pensa a far ripartire una città ...