Genova | Mit ponte Morandi pericolante | va abbattuto Ultime notizie | procura

Crollo ponte Genova - Commissione Mit : i tronconi sono da abbattere : In riferimento al ponte Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto a Genova, la Commissione ispettiva del Mit ha stabilito che i tronconi sono da abbattere: nella relazione tecnica inviata alla struttura commissariale sono state fornite le informazioni sullo stato dei materiali che riguardano “la corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari e secondari. Si ritiene necessario dare tale informazione tempestivamente alla ...

Genova - Mit e Toti “Ponte pericolante - va abbattuto”/ Ultime notizie - il Prefetto “Zona rossa non ampliata” : Genova, scricchiolii ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:40:00 GMT)

TONINELLI - SELFIE AL MARE SCATENA PD-FI : “DIMETTITI”/ Nobili : “dramma Genova - Mit nasconde documenti” : SELFIE di TONINELLI SCATENA social e opposizioni: Renzi, "non riferisci in Parlamento e vai al MARE?". La replica del Ministro, "mi fate ridere, seguo Genova e il Mit da qui"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:00:00 GMT)

Crollo Genova - Autostrade : ricevuta lettera contestazione dal Mit : Milano, 20 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia ha ricevuto in data odierna la lettera di contestazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già anticipata dalla stampa nei giorni ...

Ponte Genova - scricchiola moncone : stop interventi/ Documento crollo Morandi : “tiranti ridotti - Mit sapeva” : Cause crollo Ponte Morandi a Genova: scricchiola un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:04:00 GMT)

Ponte Genova - Forza Italia a Toninelli : "Revochi i componenti dalla commissione Mit" : "Stamattina il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, uomo che dice di essere armato di certezze, avrebbe già dovuto comunicare la revoca di tutti i componenti della commissione ministeriale da lui nominata - dal presidente in giù - che nei mesi scorsi valutarono e non ritennero di agire per segnalare i pericoli del Ponte Morandi fino a obbligarne la chiusura". Con una nota Forza Italia scende in campo per commentare quanto rivelato da ...

Ponte Genova - la Commissione del Mit : <br> "Possibili diverse concause per il crollo" : ...

Genova - L'Espresso : tiranti ridotti del 20% - Mit e Autostrade sapevano - : Secondo quanto ricostruito dal settimanale , da febbraio 2018 almeno sette tecnici erano informati delle condizioni del ponte: tra questi Brencich e Ferrazza, ora membri della commissione d'inchiesta. ...

Crollo ponte - Conte : «Non lasciamo sola Genova». Commissione Mit : «Probabili concause» : In arrivo l’ordinanza che consentirà al governatore Giovanni Toti in qualità di Commissario e al sindaco Bucci di avviare i necessari interventi per superarare l’emergenza . Un algoritmo per decidere le assegnazione di case agli sfollati...