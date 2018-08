Genova | Mit e Toti “Ponte pericolante | va abbattuto” Ultime notizie | il Prefetto “Zona

Genova - MIT : “PONTE PERICOLANTE - INTERVENIRE”/ Ultime notizie - Toti : “demolire Morandi al più presto” : GENOVA , scricchiolii ponte Morandi : "è PERICOLANTE , o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie , crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:40:00 GMT)

Crollo Genova - commissione Mit : moncone est va abbattuto presto : Genova , 22 ago., askanews, - Il moncone est di Ponte Morandi a Genova è pericolante e andrà abbattuto o messo in sicurezza al più presto . Lo ha reso noto la struttura commissariale per l'emergenza, ...

TONINELLI - SELFIE AL MARE SCATENA PD-FI : “DIMETTITI”/ Nobili : “dramma Genova - Mit nasconde documenti” : SELFIE di TONINELLI SCATENA social e opposizioni: Renzi, "non riferisci in Parlamento e vai al MARE ?". La replica del Ministro, "mi fate ridere, seguo Genova e il Mit da qui"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:00:00 GMT)

Crollo Genova - Autostrade : ricevuta lettera contestazione dal Mit : Milano, 20 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia ha ricevuto in data odierna la lettera di contestazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già anticipata dalla stampa nei giorni ...

Ponte Genova - Forza Italia a Toninelli : "Revochi i componenti dalla commissione Mit" : "Stamattina il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, uomo che dice di essere armato di certezze, avrebbe già dovuto comunicare la revoca di tutti i componenti della commissione ministeriale da lui nominata - dal presidente in giù - che nei mesi scorsi valutarono e non ritennero di agire per segnalare i pericoli del Ponte Morandi fino a obbligarne la chiusura". Con una nota Forza Italia scende in campo per commentare quanto rivelato da ...