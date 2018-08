Genova | incendio in un appartamento Muore una donna | feriti e intossicati

Incendio in abitazione Genova - un morto e 9 intossicati : Incendio nella notte in un palazzo di via Piantelli, a Genova, nel quartiere di Marassi. Nel rogo ha perso la vita una persona. Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di una donna di circa 70 anni. Il rogo è divampato intorno alle 2. Alcuni residenti dell'edificio sono rimasti intossicati: in osservazione all'ospedale Galliera tre persone di 94, 91 e 89 anni. I tre anziani sono in via di dimissione. Nelle ...