Genova | FI va all' attacco C' è conflitto di interessi euro Toninelli cambi

Genova - FI va all'attacco "C'è conflitto di interessi ?Toninelli cambi ispettori" : La commissione incaricata dal Ministero della Infrastrutture per far luce sul caso del ponte Morandi di Genova potrebbe saltare. O almeno potrebbero essere sostituiti tre investigatori su sei. Uno potrebbe essere Bruno Santoro che come rilevato da l'Espresso in passato aveva svolto alcune prestazioni professionali per Autostrade. Gli altri due invece potrebbero essere, come riporta Repubblica, Roberto Ferrazza, e Antonio Brencich. In questo caso ...