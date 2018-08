Genova | FI va all' attacco C' è conflitto di interessi ​Toninelli cambi

ilgiornale

(Di mercoledì 22 agosto 2018) La commissione incaricata dal Ministero della Infrastrutture per far luce sul caso del ponte Morandi dipotrebbe saltare. O almeno potrebbero essere sostituiti tre investigatori su sei. Uno potrebbe essere Bruno Santoro che come rilevato da l'Espresso in passato aveva svolto alcune prestazioni professionali per Autostrade. Gli altri due invece potrebbero essere, come riporta Repubblica, Roberto Ferrazza, e Antonio Brencich. In questo caso i due ispettori avrebbero steso una relazione lo scorso febbraio proprio sul ponte Morandi senza però richiedere un intervento sul volume di traffico presente sul ponte.E così su questo fronte va all'Forza Italia che con il portavoce Giorgio Mulè chiede un immediato intervento di Toninelli: "Nella quiete delle vacanze al mare disturbata solo dal rumore dei pargoli in spiaggia e dalla vibrazione del telefonino, il ministro dei Trasporti ...