Genova e caso Autostrade | non solo trasporti | le concessioni a privati in Italia sono

IL CASO/ Oltre Genova - le emergenze da risolvere per l'Italia dei trasporti : Al Meeting di Rimini si è parlato dei problemi avvertiti nel mondo dei trasporti e della logistica in Italia. Oltre che di quanto appena accaduto a Genova. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:46:00 GMT)Genova NEL CAOS/ Quell'interrogazione sul ponte Morandi a cui Delrio non ha mai risposto, di S. LucianoDOPO IL CROLLO/ Ora solo la Gronda può salvare il porto di Genova, di H. Sensini

Caso Genova e giochi pericolosi sull'altare di Europa ed euro : ... tra i complici del capitalismo tariffario, ossia tra gli artefici e beneficiari di un sistema che antepone la tariffa al prezzo, la pratica di un'economia amministrata all'obiettivo di un'economia ...

Genova - l'esperto : «Penale di 20 miliardi in caso della revoca della concessione ad Autostrade» : Una ' penale ' di almeno 20 miliardi. È questa, secondo l'avvocato Davide Maresca , genovese, esperto di concessioni autostradali, la cifra che lo Stato rischia di pagare in caso di revoca della ...

Genova - l'esperto : 'Penale di 20 miliardi in caso della revoca della concessione ad Autostrade' : Una ' penale ' di almeno 20 miliardi. È questa, secondo l'avvocato Davide Maresca , genovese, esperto di concessioni autostradali, la cifra che lo Stato rischia di pagare in caso di revoca della ...

Genova - l'esperto : 'Penale di 20 miliardi in caso della revoca della concessione ad Autostrade' : Una ' penale ' di almeno 20 miliardi. È questa, secondo l'avvocato Davide Maresca , genovese, esperto di concessioni autostradali, la cifra che lo Stato rischia di pagare in caso di revoca della ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - è il quinto caso negli ultimi 5 anni : ecco i precedenti : Il Crollo del Ponte Morandi a Genova, avvenuto oggi causando decine di morti, non è un caso unico in Italia. Solo negli ultimi cinque anni sono stati cinque i casi di cedimenti strutturali dei viadotti italiani, compreso quello del Ponte Morandi. ecco tutti i precedenti, dal 2013 al tragico episodio di oggi.Continua a leggere

Genova - parte il giro di vite : «Controlli sui cellulari in caso di incidenti»| : Dopo il disastro sulla A14, una direttiva alla polizia giudiziaria. Il procuratore Cozzi: «Stretta necessaria, troppe distrazioni»

Genova - parte il giro di vite : «Controlli sui cellulari in caso di incidenti» : Dopo il disastro sulla A14 a Bologna, una direttiva alla polizia giudiziaria. Il procuratore Cozzi: «Stretta necessaria, troppe distrazioni»

Genova - il “caso” dei rifiuti abbandonati. Il Comune : «Ora multe più salate» : Angoli diventati vere e proprie discariche, cassonetti strapieni: è questo lo stato in cui si presentano diverse strade della città. E Tursi corre ai ripari con le sanzioni

Genova - si riapre il caso della morte di Massimo Mattoni : fu omicidio e non suicidio : Dopo 18 anni ripartono le indagini sulla morte di Massimo Mattoni, un ex tour operator genovese, scomparso a soli 40 anni nel 2000. L’ennesimo cold case che si riapre, questa volta grazie al fratello della vittima, Fabio. L’uomo non ha mai creduto alla versione ufficiale, che parlava di un suicidio, dovuto a delusioni amorose, dopo che il fratello era sparito nel nulla il 29 giugno del 2000. Grazie alla sua tenacia, che l’ha portato a continuare ...