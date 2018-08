Genova | alla procura gli atti di Autostrade

Allarme E45 dopo Genova - a settembre la verità : arriva la perizia sulla frana di Pieve : Arezzo, 22 agosto 2018 - È sicura la E45? Oppure i viadotti, le gallerie, i ponti sospesi del tratto appenninico in provincia di Arezzo rischiano di fare la fine del Ponte Morandi di Genova, come pure ...

Sciacalli fermati dalla polizia. 2 donne Rom nel quartiere dove è caduto il ponte Morandi a Genova (VIDEO) : Deciso. Sta sgridando due rom appena catturate a Genova nel quartiere “fantasma” degli sfollati, cittadini che hanno dovuto lasciare la loro casa a causa del crollo del ponte Morandi e che può facilmente diventare preda di Sciacalli e banditi. Lo racconta Claudio Cartaldo su Il Giornale “Nei giorni scorsi era trapelata la notizia di tre nomadi fermate in via Fillak, vicino al viadotto crollato. Erano arrivate a Genova direttamente da Torino ...

In ventimila alla Festa del sacrificio : "La dedichiamo ai morti di Genova" : E' partita con un ricordo e una dedica a Genova e ai genovesi, per la tragedia di Ferragosto, la Festa musulmana del sacrificio, cominciata questa mattina, martedì 21 agosto, al Parco Dora. L'Imam ...

Dal crollo di Genova alla tragedia del Pollino : il napoletano piange le sue vittime di un'estate crudele : La provincia di Napoli continua a piangere lutti in questa estate calda e crudele. Dopo la tragedia di Genova - costata la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza di Somma Vesuviana e un uomo di Casalnuovo - è la natura a causare perdite al territorio. L'azzurro del cielo, simboleggiando contraddizione tra l'armonia universale e il dolore delle vite spezzate, si fa nero e porta via altre tre persone originarie della ...

Caterina Balivo - paura in vacanza/ Cosa è successo? La spiegazione e il riferimento alla tragedia di Genova : Caterina Balivo, paura nella notte: misterioso messaggio su Instagram fa preoccupare i fan. La conduttrice ringrazia la vita e promette di raccontare presto tutto.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:49:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Autostrade per l’Italia : pedaggio gratuito sulla rete intorno alla città : Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle 11 di oggi non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto. Il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia sui seguenti percorsi e viceversa: Genova Ovest – Genova Bolzaneto, Genova Prà – Genova Aeroporto, Genova Prà – Genova Pegli, Genova Pegli – Genova Aeroporto. Inoltre, ...

Crollo ponte Genova - Bertolaso : il ponte Morandi “mi faceva paura - si ballava ed il manto stradale era scivolosissimo” : “A me hanno insegnato che la fretta partorisce i gattini ciechi. In Cina ricostruiscono un ponte in poche settimane. In Giappone idem. Ma noi non siamo ne’ la Cina, ne’ tantomeno il Giappone. Dopo questo danno incommensurabile occorre capire gli errori e cercare di non ripeterli. In otto mesi si fa un ponte ‘baby’, una bretella in acciaio. Un’opera strategica va fatta, non dico andando piano, ma mettendo sul ...

Crollo Genova - allarme per ponte Lagaccio : stop a transito bus : Genova, 20 ago., askanews, - A Genova è stato interdetto anche ai bus il transito sul ponte del Lagaccio, in cui da ieri da ieri pomeriggio era stato disposto il senso unico alternato e vietato il ...

Ponte Genova - Forza Italia a Toninelli : "Revochi i componenti dalla commissione Mit" : "Stamattina il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, uomo che dice di essere armato di certezze, avrebbe già dovuto comunicare la revoca di tutti i componenti della commissione ministeriale da lui nominata - dal presidente in giù - che nei mesi scorsi valutarono e non ritennero di agire per segnalare i pericoli del Ponte Morandi fino a obbligarne la chiusura". Con una nota Forza Italia scende in campo per commentare quanto rivelato da ...

Gerardo Greco si allarga : dal live al porto di Genova all'anticipo di Stasera Italia : La marcia di Gerardo Greco al Tg4 ha avuto un'inattesa - e drammatica - accelerazione con il disastro di Genova e si è tradotta, come visto, in una moltiplicazione di edizioni straordinarie e di speciali che non si vedevano dai tempi di Emilio Fede. Il massiccio impegno del Tg4 nella copertura del crollo del Ponte Morandi a Genova si è 'formalmente' concluso ieri sera, sabato 18 agosto, con uno speciale allestito in diretta dal porto ...

Genova - allarme per ponte del Lagaccio : Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti per la verifica del ponte del Lagaccio. Un abitante della zona ha segnalato che il ponte risultava sceso nella parte mediana. Il capo ...

Morandi a Genova nel ’79 : “ponte su Polcevera si corrode”/ Allarme 40 anni prima del crollo : il nodo ‘carichi’ : Genova, Morandi nel '79 lanciava l'Allarme corrosione del Ponte sul Polcevera. 43 morti, recuperati dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:37:00 GMT)

Genova - allarme per ponte al Lagaccio : ANSA, - Genova, 19 AGO - Un ponte in cemento armato nel quartiere Lagaccio di Genova è stato sgomberato dalle auto in sosta dopo la caduta di calcinacci. Sul posto è stata istituita la circolazione a ...

Scontro Salvini-Frankie Hi-Nrg per selfie ai funerali Genova/ Carezza alla donna di colore che ‘inguaia’ il Pd : Matteo Salvini in occasione dei drammatici funerali di Stato, è stato ripreso mentre posava per un selfie. Il rapper Frankie Hi-Nrg mc l'ha pesantemente criticato.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:20:00 GMT)