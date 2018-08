GeForce RTX 2080 e 2080 Ti | le schede grafiche gaming ASUS ROG Strix | Turbo e Dual

NVIDIA GeForce RTX - al Gamescom arriva la nuova generazione di schede video di NVIDIA : NVIDIA ha scelto il Gamescom di Colonia per svelare al mondo la sua nuova generazione di GPU basate sulla una nuova architettura denominata Turing, in onore di uno dei padri dell’informatica, frutto di 10 anni di ricerca e sviluppo. L’architettura Turing permette di sfruttare con una singola scheda video i benefici della piattaforma RTX, promettendo prestazioni fino a 6 volte superiori alla precedente generazione grazie ad una nuova ...

Nvidia GeForce RTX 2080 e 2080 Ti : ASUS annuncia le versioni ROG Strix - Turbo e Dual : ASUS ha annunciato oggi le schede video ROG (Republic of Gamers) Strix, ASUS Dual e ASUS Turbo con le nuove GPU Nvidia GeForce RTX 2080 e RTX 2080 Ti. Questi prodotti integrano memorie GDDR6 ad alta velocità e la tecnologia VirtualLink per la connessione rapida con singolo cavo dei visori VR di prossima generazione. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Le nuove GPU Nvidia GeForce RTX rivoluzionano realismo e qualità della grafica, definendo ...

Nvidia GeForce RTX 2070 e 2080 Ti ufficiali/ Presentate alla Gamescom di Colonia : si parte da 649 euro : Nvidia GeForce RTX 2070 e 2080 Ti ufficiali. Presentate alla fiera Gamescom di Colonia i nuovi modelli delle schede grafiche più ambite al mondo: si parte da 649 euro(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:56:00 GMT)

NVIDIA GeForce RTX 20 - grafica in ray tracing per le masse : A più di due anni di distanza dall'arrivo di Pascal e dopo settimane di indiscrezioni, NVIDIA ha scelto il palco della Gamescom 2018 in Germania per svelare al mondo le sue nuove GPU per il mercato consumer: la prossime GeForce non saranno più conosciute come "GTX" ma come "RTX" , un cambio di nomenclatura dovuto alle importanti novità tecnologiche integrate ...

Nvidia presenta le GeForce RTX 2080 - 2080 Ti e 2070 : Durante un evento pre-Gamescom, Nvidia ha annunciato le attesissime schede video di nuova generazione facenti parte della famiglia GeForce a distanza di pochi giorni dall’annuncio della serie Quadro. Già solo leggendo i nome delle GPU si può notare la prima vera importante differenza rispetto ai precedenti modelli ossia la sostituzione del brand GTX in favore di RTX. Non si tratta solo di una nuova denominazione ma di un richiamo al ray ...

Gamescom 2018 : NVIDIA presenta le nuove schede grafiche GeForce RTX 2070 - RTX 2080 e RTX 2080 Ti : Nel corso dell'evento che NVIDIA sta tenendo in questi minuti alla Gamescom 2018, il produttore ha finalmente svelato al pubblico le nuove schede grafiche per il mercato consumer in arrivo già nei prossimi mesi, le GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 e GeForce RTX 2080 Ti.Le due schede della famiglia 2080 saranno disponibili a partire dal 20 settembre, mentre la RTX 2070 arriverà sul mercato in seguito. Ecco i prezzi di lancio delle schede ...