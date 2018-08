Gamescom 2018 | Sekiro Shadows Die Twice - prova

Gamescom 2018 : il gameplay di The Surge 2 si mostra per la prima volta in video : In occasione della Gamescom 2018, Focus Home Interactive e Deck13 hanno rilasciato un breve filmato per The Surge 2 che ci permette, per la prima volta, di dare uno sguardo al gameplay del gioco.Il filmato, riportato da Gematsu, ci mostra un nuovo settore del mondo di gioco e ci presenta i mercenari chiamati Cacciatori.The Surge 2 mantiene ciò che fan e critca hanno apprezzato del combattimento hardcore originale utilizzando un sistema di mira ...

Gamescom 2018 : un gameplay trailer di 16 minuti ci mostra l'oscuro A Plague Tale : Innocence : Focus Home Interactive e Asobo Studio hanno pubblicato un gameplay trailer della durata di 16 minuti dedicato A Plague Tale: Innocence in occasione della Gamescom 2018.Ecco una panoramica del gioco, tramite Focus Home Interactive, riportata da Gematsu:"A Plague Tale: Innocence, l'imminente gioco di avventura sviluppato da Asobo Studio per PlayStation 4, Xbox One e PC, scatena la sua orda di topi in un gameplay trailer uncut di 16 minuti".Read ...

Gamescom 2018 : Forza Horizon 4 sfreccia nel nuovo video gameplay : Microsoft e Playground Games hanno rilasciato un nuovo video gameplay dedicato a Forza Horizon 4 in occasione della Gamescom 2018.Inoltre, Microsoft ha condiviso più informazioni sulla modalità "Team Adventure" che sarà presente nel gioco.Come segnala Gematsu, si tratta di una modalità multiplayer competitiva che consente ai giocatori di unirsi e affrontare insieme le varie attività proposte. Read more…

Xbox : ecco tutti i bundle svelati al Gamescom 2018 : Dopo aver visto i nuovi controller, l’uscita di PUGB dal programma Xbox Preview e l’app del Game Pass per smartphone è adesso arrivato il turno dei bundle presentati al Gamescom di Colonia. Secondo i rumor di parecchi mesi fa, Microsoft avrebbe dovuto annunciare i nuovi bundle per le proprie console durante la conferenza E3 2018 ma sappiamo perfettamente che così non è stato e oggi si scopre che in realtà la compagnia aveva soltanto ...

Gamescom 2018 : nuovi video gameplay per Spyro Reignited Trilogy : Da Colonia continuano ad arrivare innumerevoli notizie, novità e video su giochi molto attesi dai fan, come nel caso di Spyro Reignited Trilogy.Ultimamente la collection è stata al centro di indiscrezioni che avrebbero svelato il motivo dietro al rinvio dell'uscita. Come saprete, Spyro Reignited Trilogy arriverà con un po' di ritardo il 13 novembre su PS4 e Xbox One.Nell'attesa, possiamo ammirare alcuni video gameplay riportati da Gematsu:Read ...

Tutto su Assassin’s Creed Odyssey alla Gamescom 2018 : trailer - dettagli e novità : Assassin's Creed Odyssey si è mostrato di nuovo alla Gamescom 2018 con nuovi video ufficiali, ma anche altri stanno uscendo dalle fasi giocate in fiera. Ci sono innanziTutto a disposizione due filmati dedicati agli altrettanti due protagonisti, Kassandra ed Alexios, che possono come per tutti gli altri essere visti a fondo articolo. Bisogna sottolineare che i due trailer dedicati al protagonista maschile e femminile del gioco sono fatti ...

Gamescom 2018 : Leon e Claire in azione in due video gameplay di Resident Evil 2 : Tra i vari protagonisti della Gamescom di Colonia si segnala la presenza dell'attesissimo "remake" di Resident Evil 2.Lo storico gioco sta per tornare su sistemi di attuale generazione in una veste completamente rinnovata e la manifestazione di Colonia ci ha già offerto uno sguardo a Claire in alcune immagini.Ora, grazie a Gematsu, possiamo ammirare il titolo in azione in due filmati di gameplay incentrati proprio su Claire e Leon, i due ...

Xbox : presentati nuovi controller al Gamescom 2018 : Durante il Gamescom 2018 di ieri sera, Microsoft ha svelato dei nuovi controller compatibili con Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Windows 10 grazie alla tecnologica Bluetooth integrata. Edizione limitata PUBG PUBG è uno dei giochi del momento più acquistati sul Microsoft Store e il Colosso di Redmond non poteva non dedicargli un controller. Il design riprende per certi aspetti il gioco targato Bluehole con un colore tendente al nero/marrone ...

Gamescom 2018 : Sekiro : Shadows Die Twice protagonista di alcuni video gameplay : L'importante Gamescom di Colonia continua a regalarci moltissime notizie e novità, ma dall'evento arrivano anche interessanti video che mostrano attesi giochi in azione.Tra i giochi protagonisti della manifestazione si segnala Sekiro: Shadows Die Twice, che si è mostrato nel suo primo filmato di gameplay. Tuttavia, come segnala Gematsu, in rete sono comparsi ulteriori video, pubblicati da varie testate specializzate, che ci permettono di ...

Gamescom 2018 : Anthem - prova : Di Anthem, in questi mesi, si fa sempre più parlare. D'altronde con l'avvicinarsi della release date (il gioco uscirà il prossimo 22 febbraio per Xbox One, PS4 e PC), non solo cresce l'hype del pubblico videogiocante, ma Electronic Arts inizia sempre più a premere il piede sull'acceleratore delle public relation, elargendo con sapienza le informazioni del caso. Se però siete tra quei pochi che negli ultimi mesi hanno dormito in una bara ...

Close to the Sun : Trailer ed immagini dalla Gamescom 2018 : Il gioco ci metterà nei panni di Rose, una giovane giornalista alla ricerca della sorella all'interno di una misteriosa e complessa nave creata da Nikola Tesla per il bene della scienza. Trovate ...

Gamescom 2018 : il nuovo video gameplay di One Piece World Seeker mostra il combattimento e una boss battle : One Piece World Seeker porterà lo stile di gameplay open-World alla famosa serie e oggi possiamo dare uno sguardo al titolo in azione in versione PS4, grazie al video riportato da Dualshockers.Nella demo mostrata, in realtà non è stata fornita un'occhiata approfondita all'open World come ci si aspettava. D'altra parte, possiamo assistere a fasi di combattimento e persino a una battaglia contro Sakazuki, A.K.A. Akainu.Qui sotto potete vedere il ...

Gamescom 2018 : nuove immagini di Devil May Cry 5 mostrano Nero e Dante in azione : Dopo l'annuncio della data di uscita di Devil May Cry 5, Capcom ha rilasciato un sacco di nuovi screenshot per il gioco e tutti sembrano davvero fantastici.Come il nuovo trailer del gioco, la maggior parte delle nuove immagini si concentra su situazioni di combattimento e mostra Nero che utilizza una varietà di mosse diverse a sua disposizione. Alcune di queste immagini includono la pistola, la spada e la sua mano robotica. A proposito, c'è ...

Gamescom 2018 : PUBG lascia Xbox Game Preview questo settembre : PUBG si prepara a lasciare Xbox Game Preview e arriverà nella sua versione 1.0 il 4 settembre.Come riportano i colleghi di EuroGamer.net, la nuova versione risolverà bug e vanterà aumenti delle prestazioni, più diversi contenuti in-Game. Verrà introdotta la tanto desiderata terza mappa a tema tropicale Sanhok, nuovi veicoli, armi, il meteo dinamico e la War Mode, ovvero una sorta di deathmacth con respawn. In questa modalità i giocatori dovranno ...