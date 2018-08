Gamescom 2018 | primo trailer gameplay per Remnant From the Ashes

Gamescom 2018 : ecco il nuovo titolo del director di Deadly Premonition : Il director di Deadly Premonition, Hidetaka "Swery" Suehiro ha finalmente mostrato il suo prossimo gioco. Come riporta Rock Paper Shotgun, The Missing: J.J. Macfield And The Island Of Memories si presenta molto simile a Limbo, un platform mortale fatto di trial and error. Lo studio White Owls ha annunciato il titolo lo scorso febbraio ma è rapidamente stato messo in secondo piano. Ora durante la Gamescom è stato mostrato un nuovo trailer che ...

Gamescom 2018 : Daemon X Machina riceve un nuovo teaser di gameplay : Annunciato per la prima volta all'E3 2018, Daemon X Machina ha conquistato da subito gli amanti del genere mecha che non hanno dovuto attendere molto per rivedere in azione il titolo, dato che Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo teaser del gioco che include sequenze del tutto inedite.Il teaser, riportato da Nintendo Life, non solo mostra una buona dose di gameplay del titolo di Kenichiro Tsukuda, ma permette di dare uno sguardo ai ...

Gamescom 2018 : la versione PC di Resident Evil 2 si mostra per la prima volta in un video gameplay : Mentre nella giornata di oggi abbiamo visto in azione l'atteso Resident Evil 2 nei video dedicati a Leon e Claire, ecco che il "remake" dello storico gioco torna protagonista alla Gamescom 2018.Come riporta Gematsu, Nvidia GeForce ha condiviso il primo video gameplay di Resident Evil 2 tratto dalla versione PC. In questa occasione possiamo vedere il gioco risplendere su PC grazie alla potenza della tecnologia Ray Tracing, Nvidia RTX:Che ne ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Spider-Man si focalizza sul combattimento : Dalla Gamescom 2018 continuano ad arrivare interessanti novità su attesi giochi e, a quanto pare, anche Spider-Man di Insomniac Games si è ritagliato un ruolo importante all'interno della manifestazione di Colonia.Come segnala Gematsu, l'attesa esclusiva PS4 è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che si focalizza sul combattimento. Il video, visibile qui di seguito, ci mostra anche diversi costumi e nuovi gadget.In altre notizie su ...

Gamescom 2018 : un trailer e nuove immagini per Starlink : Battle for Atlas : In occasione della Gamescom 2018, Ubisoft ha rilasciato un nuovo trailer e nuovi screenshot per il gioco sci-fi adventure Starlink: Battle for Atlas, già protagonista della nostra anteprima.Ecco una panoramica del gioco, tramite Ubisoft riportata da Gematsu:"In Starlink: Battle for Atlas, fai parte di un gruppo di eroici piloti interstellari, impegnati a salvare il sistema di stelle Atlas dalla malvagia forza robotica Forgotten Legion. Starlink: ...

Ford Raptor - il nuovo pickup svelato alla Gamescom 2018 : La Gamescom di Colonia, giunta ormai alla sua decima edizione, è la più importante fiera videoludica in Europa, ed è anche il palcoscenico di sempre più attività collaterali che non necessariamente riguardano il lancio di una nuova console o di un nuovo gioco. Tra i tanti espositori che animano gli spazi del centro koelnmesse, dal 21 al 25 agosto, c’è anche Ford che ci ha invitati per la presentazione del suo nuovo Ranger Raptor e per ...

Gamescom 2018 : Sekiro Shadows Die Twice - prova : "Intraprendi il cammino verso la vendetta in una nuova avventura di FromSoftware. Esplora il Giappone alla fine del 1500, in pieno periodo Sengoku: un'era violenta percorsa da conflitti brutali e in bilico tra la vita e la morte. Affronta straordinari nemici in un mondo oscuro e perverso. Scatena protesi letali e potenti abilità ninja unendo azione furtiva, movimento verticale e combattimenti viscerali in un'avventura sanguinolenta. Vendicati. ...

Gamescom 2018 : il gameplay di The Surge 2 si mostra per la prima volta in video : In occasione della Gamescom 2018, Focus Home Interactive e Deck13 hanno rilasciato un breve filmato per The Surge 2 che ci permette, per la prima volta, di dare uno sguardo al gameplay del gioco.Il filmato, riportato da Gematsu, ci mostra un nuovo settore del mondo di gioco e ci presenta i mercenari chiamati Cacciatori.The Surge 2 mantiene ciò che fan e critca hanno apprezzato del combattimento hardcore originale utilizzando un sistema di mira ...

Gamescom 2018 : un gameplay trailer di 16 minuti ci mostra l'oscuro A Plague Tale : Innocence : Focus Home Interactive e Asobo Studio hanno pubblicato un gameplay trailer della durata di 16 minuti dedicato A Plague Tale: Innocence in occasione della Gamescom 2018.Ecco una panoramica del gioco, tramite Focus Home Interactive, riportata da Gematsu:"A Plague Tale: Innocence, l'imminente gioco di avventura sviluppato da Asobo Studio per PlayStation 4, Xbox One e PC, scatena la sua orda di topi in un gameplay trailer uncut di 16 minuti".Read ...

Gamescom 2018 : Forza Horizon 4 sfreccia nel nuovo video gameplay : Microsoft e Playground Games hanno rilasciato un nuovo video gameplay dedicato a Forza Horizon 4 in occasione della Gamescom 2018.Inoltre, Microsoft ha condiviso più informazioni sulla modalità "Team Adventure" che sarà presente nel gioco.Come segnala Gematsu, si tratta di una modalità multiplayer competitiva che consente ai giocatori di unirsi e affrontare insieme le varie attività proposte. Read more…

Xbox : ecco tutti i bundle svelati al Gamescom 2018 : Dopo aver visto i nuovi controller, l’uscita di PUGB dal programma Xbox Preview e l’app del Game Pass per smartphone è adesso arrivato il turno dei bundle presentati al Gamescom di Colonia. Secondo i rumor di parecchi mesi fa, Microsoft avrebbe dovuto annunciare i nuovi bundle per le proprie console durante la conferenza E3 2018 ma sappiamo perfettamente che così non è stato e oggi si scopre che in realtà la compagnia aveva soltanto ...

Gamescom 2018 : nuovi video gameplay per Spyro Reignited Trilogy : Da Colonia continuano ad arrivare innumerevoli notizie, novità e video su giochi molto attesi dai fan, come nel caso di Spyro Reignited Trilogy.Ultimamente la collection è stata al centro di indiscrezioni che avrebbero svelato il motivo dietro al rinvio dell'uscita. Come saprete, Spyro Reignited Trilogy arriverà con un po' di ritardo il 13 novembre su PS4 e Xbox One.Nell'attesa, possiamo ammirare alcuni video gameplay riportati da Gematsu:Read ...

Tutto su Assassin’s Creed Odyssey alla Gamescom 2018 : trailer - dettagli e novità : Assassin's Creed Odyssey si è mostrato di nuovo alla Gamescom 2018 con nuovi video ufficiali, ma anche altri stanno uscendo dalle fasi giocate in fiera. Ci sono innanziTutto a disposizione due filmati dedicati agli altrettanti due protagonisti, Kassandra ed Alexios, che possono come per tutti gli altri essere visti a fondo articolo. Bisogna sottolineare che i due trailer dedicati al protagonista maschile e femminile del gioco sono fatti ...

Gamescom 2018 : Leon e Claire in azione in due video gameplay di Resident Evil 2 : Tra i vari protagonisti della Gamescom di Colonia si segnala la presenza dell'attesissimo "remake" di Resident Evil 2.Lo storico gioco sta per tornare su sistemi di attuale generazione in una veste completamente rinnovata e la manifestazione di Colonia ci ha già offerto uno sguardo a Claire in alcune immagini.Ora, grazie a Gematsu, possiamo ammirare il titolo in azione in due filmati di gameplay incentrati proprio su Claire e Leon, i due ...