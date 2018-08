Gamescom 2018 | Leon e Claire in azione in due video gameplay di Resident Evil 2

Xbox : presentati nuovi controller al Gamescom 2018 : Durante il Gamescom 2018 di ieri sera, Microsoft ha svelato dei nuovi controller compatibili con Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Windows 10 grazie alla tecnologica Bluetooth integrata. Edizione limitata PUBG PUBG è uno dei giochi del momento più acquistati sul Microsoft Store e il Colosso di Redmond non poteva non dedicargli un controller. Il design riprende per certi aspetti il gioco targato Bluehole con un colore tendente al nero/marrone ...

Gamescom 2018 : Sekiro : Shadows Die Twice protagonista di alcuni video gameplay : L'importante Gamescom di Colonia continua a regalarci moltissime notizie e novità, ma dall'evento arrivano anche interessanti video che mostrano attesi giochi in azione.Tra i giochi protagonisti della manifestazione si segnala Sekiro: Shadows Die Twice, che si è mostrato nel suo primo filmato di gameplay. Tuttavia, come segnala Gematsu, in rete sono comparsi ulteriori video, pubblicati da varie testate specializzate, che ci permettono di ...

Gamescom 2018 : Anthem - prova : Di Anthem, in questi mesi, si fa sempre più parlare. D'altronde con l'avvicinarsi della release date (il gioco uscirà il prossimo 22 febbraio per Xbox One, PS4 e PC), non solo cresce l'hype del pubblico videogiocante, ma Electronic Arts inizia sempre più a premere il piede sull'acceleratore delle public relation, elargendo con sapienza le informazioni del caso. Se però siete tra quei pochi che negli ultimi mesi hanno dormito in una bara ...

Close to the Sun : Trailer ed immagini dalla Gamescom 2018 : Il gioco ci metterà nei panni di Rose, una giovane giornalista alla ricerca della sorella all'interno di una misteriosa e complessa nave creata da Nikola Tesla per il bene della scienza. Trovate ...

Gamescom 2018 : il nuovo video gameplay di One Piece World Seeker mostra il combattimento e una boss battle : One Piece World Seeker porterà lo stile di gameplay open-World alla famosa serie e oggi possiamo dare uno sguardo al titolo in azione in versione PS4, grazie al video riportato da Dualshockers.Nella demo mostrata, in realtà non è stata fornita un'occhiata approfondita all'open World come ci si aspettava. D'altra parte, possiamo assistere a fasi di combattimento e persino a una battaglia contro Sakazuki, A.K.A. Akainu.Qui sotto potete vedere il ...

Gamescom 2018 : nuove immagini di Devil May Cry 5 mostrano Nero e Dante in azione : Dopo l'annuncio della data di uscita di Devil May Cry 5, Capcom ha rilasciato un sacco di nuovi screenshot per il gioco e tutti sembrano davvero fantastici.Come il nuovo trailer del gioco, la maggior parte delle nuove immagini si concentra su situazioni di combattimento e mostra Nero che utilizza una varietà di mosse diverse a sua disposizione. Alcune di queste immagini includono la pistola, la spada e la sua mano robotica. A proposito, c'è ...

Gamescom 2018 : PUBG lascia Xbox Game Preview questo settembre : PUBG si prepara a lasciare Xbox Game Preview e arriverà nella sua versione 1.0 il 4 settembre.Come riportano i colleghi di EuroGamer.net, la nuova versione risolverà bug e vanterà aumenti delle prestazioni, più diversi contenuti in-Game. Verrà introdotta la tanto desiderata terza mappa a tema tropicale Sanhok, nuovi veicoli, armi, il meteo dinamico e la War Mode, ovvero una sorta di deathmacth con respawn. In questa modalità i giocatori dovranno ...

Ecco i vincitori dei Gamescom 2018 Awards : Come ogni anno durante la Gamescom si sono tenuti i tanto attesi Gamescom 2018 Awards, Ecco la lista dei vincitori (pubblicata da Crtical Hit) divisi per categoria:Cosa ne pensate? Siete d'accordo con le decisioni dei giudici?Read more…

Gamescom 2018 : le quest di Cyberpunk 2077 saranno simili a quelle di The Witcher 3 in termini di complessità : Durante la Gamescom 2018 il quest designer di Cyberpunk 2077 Patrick Mills ha scambiato quattro chiacchiere con i ragazzi di PC Gamer. Lo sviluppatore h condiviso qualche dettaglio in più sulla struttura delle missioni secondarie che troveremo nel gioco:"Hai il mandante della missione e una seconda persona poco lontano, potresti andare dalla seconda e svolgere la missione in un determinato modo giusto? Ora il processo è stato reso più ...

Gamescom 2018 : ecco il primo video di gameplay di Sekiro : Shadows Die Twice : Presentato all'E3 con un trailer che ne mostrava alcuni spezzoni di gameplay, Sekiro: Shadows Die Twice è tra i protagonisti della Gamescom 2018 dalla quale riceviamo oggi un video con una lunga sessione di gameplay del gioco, trasmessa nel corso di un evento tenuto da IGN nell'ambito della kermesse di Colonia.A differenza del trailer d'annuncio dell'E3, qui possiamo ammirare Sekiro in una intera demo giocata in diretta dagli sviluppatori, che ...

Microsoft : Tutti gli annunci dalla Gamescom 2018 per Xbox One : Xbox, da sempre in prima linea all’interno dei maggiori eventi internazionali, occasioni uniche per stabilire un rapporto più diretto con i fan di tutto il mondo, a Gamescom ospita all’interno del proprio booth una selezione esclusiva e diversificata di videogame, con ben 25 titoli giocabili a disposizione dei gamer. Tutte le novità in arrivo su Xbox One dalla Gamescom 2018 Dai frenetici action game agli adrenalinici ...

Gamescom 2018 : Microsoft svela la data d'uscita dell'espansione Forsaken Shores di Sea of Thieves : In occasione della puntata di Inside Xbox che Microsoft ha tenuto nell'ambito della Gamescom 2018, la compagnia ha annunciato la data d'uscita di Forsaken Shores, la prossima importante espansione di Sea of Thieves che sarà disponibile dal prossimo 19 settembre.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la nuova espansione ci porterà a visitare l'inedita ambientazione di Devil's Roar, un bioma vulcanico estremamente pericoloso per le normali ...

Gamescom 2018 : Cyberpunk 2077 - anteprima : Dopo la nostra anteprima di Cyberpunk dell'E3, s'è fatto un gran parlare del prossimo gioco dei CD Projekt Red. E purtroppo non sempre con toni entusiastici, visto che incurante di tutto ciò che di complesso e variegato ci sarà in questo prossimo titolo, il popolo di internet ha deciso una cosa: che la visuale in soggettiva proprio non gli va giù.Sia chiaro, anche io m'aspettavo un gioco in terza persona, un The Witcher in salsa Cyberpunk. E ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Fallout 76 si concentra sulla costruzione degli avamposti : In Fallout 4 questo sistema di crafting era già presente ma aveva un ruolo marginale nell'economia del gioco, mentre in Fallout 76 sarà fondamentale costruire ripari e rifugi insieme ai propri ...