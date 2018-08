Francesca Cipriani tentatrice di Temptation Island Vip?

VIDEO – Vittorio Sgarbi e Francesca Cipriani insieme ballano intimamente : In un VIDEO apparso su Instagram possiamo vedere Vittorio Sgarbi e Francesca Cipriani ballare Nuova coppia?? Chissà di certo Vittorio Sgarbi e Francesca Cipriani sono amici, in questo VIDEO apparso sul profilo instagram di Elena Morali, possiamo vedere Sgarbi ballare insieme alla ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Chissà se tra i due c’è del tenero, ma una cosa e certa, insieme ballano davvero bene! Il VIDEO che segue, è apparso nel ...

Francesca Cipriani - la decisione drastica sul suo corpo : 'Vuole dimensione smisurata...' : L'ultima sfida all'orizzonte per la showgirl Francesca Cipriani riguarda il suo lato B. L'ex naufraga ha abbandonato il progetto di dotarsi di una decima di reggiseno, come riporta Dagospia , ...

Francesca Cipriani - foto troppo ritoccate? / Lo scatto su Instagram scatena la polemica : ecco la sua replica! : Francesca Cipriani, foto troppo ritoccate? Gli ultimi scatti postati su Instagram scatenano la polemica, ma la showgirl risponde con la sua solita ironia(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:13:00 GMT) noadsense

Francesca Cipriani poetessa - Barbara D'Urso : «Mi ha dedicato una poesia» - e pubblica il video : Dedica speciale quella di Francesca Cipriani a Barbara D'Urso che omaggia con una piccola poesia direttamente dalla piscina idromassaggio a Porto Rotondo dove sta trascorrendo le sue vacanze...

Francesca Cipriani lancia un’appello cerco un fidanzato : Al settimanale “Vero” Francesca Cipriani ha raccontato di essere alla ricerca del principe azzurro. Durante l’intervista ha detto: «cerco un fidanzato». «Mi piacerebbe andare a Uomini e Donne per trovare la mia anima gemella. Voglio qualcuno che stimi se stesso e che abbia rispetto delle persone che ha attorno. Mi deve affascinare e, ovviamente, deve essere anche bello». La showgirl ha ammesso dei piccoli problemi con la chirurgia estetica: «Mi ...

Francesca Cipriani sul malore : ‘Stavo recitando per Scherzi a parte’ : A questo punto l’Oscar a Francesca Cipriani come miglior attrice è d’obbligo. La showgirl (QUI chi è), infatti, ospite di Colpo di Tacchi, il programma di La5 condotto da Rebecca Staffelli, ha rivelato – come riporta Bollicine Vip, che il malore dei giorni scorsi durante una partita di tennis era in realtà una finzione. I media avevano riportato che nel corso del tradizionale torneo Vip Master 2018 a Milano Marittima la Cipry ...

