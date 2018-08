FOTO Simone Biles | il body azzurro per denunciare gli abusi sessuali Il fenomeno a

oasport

(Di mercoledì 22 agosto 2018)non smette mai di stupire e nel weekend ha incantato l’universo della Polvere di Magnesio conquistato il titolo nazionale statunitense dopo due anni d’assenza dalle scene. La Reginetta indiscussa della ginnastica artistica ha brillato a Boston, sfondando il muro dei 60 punti in gara-1 (prima a riuscirci con il nuovo codice dei punteggi) e poi ha chiuso i conti nel day-2, conquistando il titolo nazionale per la quinta volta in carriera (nessuna come lei) e infliggendo addirittura 6.55 punti di distacco alla seconda classifica. La 21enne, vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, ha ribadito di essere la più forte atleta in circolazione. Molti appassionati avranno notato cheha indossato uncolor “foglia di thè” e non era una scelta casuale. Quella tonalità, infatti, identifica un gruppo che sostiene le ...