FOTO | Alessandra Amoroso da bambina | la somiglianza è impressionante | il

Alessandra Amoroso - la posa sexy da salentina verace | FOTO : La cantante ha postato uno scatto molto sensuale corredato da una didascalia che esalta le sue origini nella terra de "lu...

TEMPTATION ISLAND VIP/ FOTO - anticipazioni nomi coppie : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra nel cast? : TEMPTATION ISLAND vip, anticipazioni coppie: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini in gara. Rumors anche su Sossio Aruta e Ursula Bennardo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:34:00 GMT)

Video e FOTO de L’Allieva 2 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi - i nuovi episodi su Rai1 nel 2019? : Buone notizie per i fan della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Sono state rilasciate nuove foto de L'Allieva 2 che mostrano i tre protagonisti della seconda stagione: Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi. La cattiva news riguarda la messa in onda. All'indomani dei Palinsesti Rai 2018, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile slittamento de L'Allieva per il prossimo anno, addirittura in ...

Mondiali Russia 2018 – Izabel e Alessandra - due top Model a Mosca per supportare il Brasile [FOTO e VIDEO] : Alessandra Ambrosio e Izabel Goulart a Mosca per tifare Brasile ai Mondiali di Russia 2018 Il Brasile torna in campo, questa sera, per l’ultima, decisiva, sfida della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Neymar e compagni, devono conquistare un’importante vittoria, per staccare il pass per gli ottavi di finale, ma i brasiliani possono contare anche in qualche altra combinazione (QUI: Il Brasile passa se…). La squadra ...

Alessandra Amoroso in vacanza con Stefano Settepani prima del nuovo album (FOTO) : Alessandra Amoroso in vacanza con Stefano Settepani anticipa l'uscita del nuovo album con un po' di meritato relax sulla spiaggia in compagnia del suo fidanzato. I due sono stati paparazzati a Ostia da Chi, che ha pubblicato alcune immagini della coppia intenta a trascorrere qualche ora al mare in un momento libero da impegni lavorativi. L'amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani dura in maniera stabile da ormai due anni, tanto ...