Forze armate e Servizi segreti | Conte alle nomine più delicate

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Si va verso una stagione di avvicendamenti in alcuni posti chiave dellee dei, i cui vertici potrebbero essere sostituiti entro l'autunno, forse già a settembre.Ferma restando la guida dell'Aisi, ilo segreto 'interno', in mano al generale dei Carabinieri Mario Parente, confermato a giugno dall'attuale governo per due anni, sono imminenti i cambi all'Aise e al Dis: il generale Alberto Manenti, capo delo segreto 'esterno', e il prefetto Alessandro Pansa, direttore del Dipartimento che coordina l'intelligence, i cui incarichi sarebbero scaduti ad aprile e a maggio, hanno ottenuto a marzo un'estensione del mandato fino ad un anno dall'ex premier Gentiloni, subito dopo le elezioni.Tecnicamente non si tratta di una proroga, ma di un modo per prolungare l'incarico dando al nuovo Governo il tempo necessario per scegliere i successori. E quel ...