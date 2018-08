Fortissima scossa di terremoto in Venezuela | panico tra la gente ma non ci sarebbero

Terremoto - sisma di magnitudo 5.2 in Molise : verifiche alla diga del Liscione - “é stata una scossa Fortissima” : Forte Terremoto in Molise, dove una scossa di magnitudo 5.2 ha causato paura e panico, oltre che alcuni danni ad edifici e crolli di cornicioni. Squadre di tecnici stanno raggiungendo la diga del Liscione e il viadotto sulla statale 87 che attraversa l’invaso per ispezionare le strutture. L’invaso, costruito con una barriera in terra battuta, sara’ monitorato dai tecnici di Molise Acque. Anas e Vigili del fuoco, invece, con ...

“Una scossa Fortissima”. Un violento terremoto fa tremare l’Italia : Nelle ore in cui l’Italia piange per la tragedia avvenuta a Genova il 14 agosto, con il crollo del ponte Morandi che ha causato 38 morti già accertati in attesa di avere maggiori informazioni sui dispersi, ecco che una scossa di terremoto molto violenta ha causato il panico in diverse regioni dello Stivale, avvertita nitidamente anche molto lontana dal suo epicentro. Il sisma, di magnitudo 5.2, è stato registrato dalla sala Sismica ...

MOLISE - TERREMOTO MAGNITUDO 4.7/ Ultime notizie “scossa Fortissima” : panico a Napoli - allerta dighe e gasdotti : Forte scossa di TERREMOTO in MOLISE, MAGNITUDO 4.7. Epicentro 6 km a sud di Montecilfone, in provincia di Campobasso. Sisma avvertito nitidamente a Napoli, Bari e in Abruzzo(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 14:57:00 GMT)

Terremoto - nuova Fortissima scossa. Panico e gente in strada : nuova forte scossa di Terremoto sull’isola di Lombok in Indonesia, colpita pochi giorni fa da un sisma di magnitudo 7.0 che ha devastato la regione uccidendo almeno 168 persone. Secondo i primi rilievi, la scossa di assestamento aveva una magnitudo 6.2.Intanto è guerra di cifre fra autorità locali e nazionali sul bilancio delle vittime che domenica ha colpito l’isola. Il portavoce della protezione civile Sutopo Nugroho ha ribadito ...

Terremoto - Fortissima scossa in Indonesia : la Farnesina indaga sulla presenza di italiani : “Al momento” alla Farnesina “non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili dopo il sisma” che ha colpito oggi l’Indonesia con un Terremoto di magnitudo 6,9. A quanto si e’ appreso, l’Unita’ di crisi della Farnesina e la rete diplomatica in Indonesia sono mobilitate e stanno fornendo indicazioni e ogni possibile assistenza agli italiani in vacanza a Bali, Lombok e ...

