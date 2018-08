Formula 1 | Hamilton alla Mercedes | ' Acceleriamo nella seconda parte della stagione'

Formula1 - Hamilton : 'Un sogno avere un vantaggio così alla pausa' : 'Sono proprio felice perché le due vittorie di fila danno a tutto il team un spinta che durerà nel tempo', ha aggiunto il campione del mondo in carica, che contende a Sebastian Vettel la possibile ...

Formula 1 - Allison : 'In Ungheria Vettel non avrebbe mai superato Hamilton' : In molti, noi compresi, hanno considrato il lungo pit stop di Sebastian Vettel in Ungheria come un momento chiave della gara, con il tedesco della Ferrari che con quei 4.2 di sosta al 40esimo non è ...

Ferrari - sfuma la dedica. Nella Formula "gregario" ride Hamilton in fuga : Niente dedica. Alla memoria di Marchionne. Tutto rimandato. Ferrari listata a lutto, minuto di silenzio in griglia, fasce nere al braccio, facce tese da gara e sguardi tristi reduci da giorni tragici. ...

Formula 1 - GP Ungheria : Vettel stupisce Hamilton e prende al volo una mosca : Quelli con qualche anno in più sul groppone se lo ricorderanno il maestro Kesuke Miyagi , tra i protagonisti di Karate Kid , tetralogia di metà anni Ottanta in cui un giovanissimo americano diventa ...

Formula 1 - GP Ungheria : Hamilton - il capolavoro in Ungheria resta la pole : Il vero capolavoro Lewis Hamilton lo ha fatto in qualifica. Un gran giro che in gara gli ha poi permesso di gestire nel migliore dei modi prima la partenza e poi i settanta giri praticamente sempre ...

Formula 1 - Hamilton l'alieno trionfa in Ungheria : non sbaglia niente - Vettel secondo - Kimi terzo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...

Formula 1 Ungheria - è ancora dominio Hamilton : Vettel limita i danni - la classifica : 1/17 Photo4/LaPresse ...

Formula Uno : Hamilton trionfa a Budapest : 16.52 Lewis Hamilton (Mercedes) vince il Gp di Ungheria, davanti alle Ferrari di Vettel e Raikkonen.Quarto Ricciardo che all'ultimo giro sorpassa Bottas. Hamilton allunga in classifica:+24 su Vettel Hamilton, partito in pole, mantiene la prima posizione su Bottas.Al 6° giro si ritira Verstappen. L'iridato, salvo la parentesi del pit stop, mantiene la testa e va a centrare il 67° successo in carriera (5° stagionale). Prima del via osservato un ...

Diretta Formula 1 Gp Ungheria/ F1 streaming video SKY gara live : Hamilton cerca l'allungo mondiale : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Ungheria 2018 Hungaroring: ordine d'arrivo, vincitore e podio della dodicesima gara della stagione (oggi domenica 29 luglio).(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:51:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 : Pole position per Hamilton - sorpresa Toro Rosso! : Griglia di partenza Formula 1: Hamilton in Pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:48:00 GMT)

DIRETTA Formula 1 GP UNGHERIA/ F1 streaming video SKY gara live : Hamilton - Vettel e la partenza del 2015 : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp UNGHERIA 2018 Hungaroring: ordine d'arrivo, vincitore e podio della dodicesima gara della stagione (oggi domenica 29 luglio).(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:30:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Gp Ungheria 2018 : Hamilton in pole - Bottas ha un ruolo determinante : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: Hamilton in pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:02:00 GMT)

DIRETTA Formula 1 - LIVE QUALIFICHE F1/ Pole Hamilton! Vettel quarto - crollo Red Bull (Gp Ungheria 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 QUALIFICHE e FP3 LIVE Gp Ungheria 2018 Hungaroring: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista magiara fuori Budapest (oggi sabato 28 luglio).(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:09:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 - Hamilton in pole. Il britannico : sull'asciutto però... : Griglia di partenza Formula 1: Hamilton in pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:18:00 GMT)