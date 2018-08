Formula 1 | gli orari del GP di Spa in tv

Formula 1 - gli orari del Gp del Spa in tv : Inoltre, una Formula 1 sempre più tecnologica anche grazie al "Remote garage", in cui Matteo Bobbi analizza le caratteristiche tecniche di monoposto e piste grazie allo Sky Sport Tech, e allo Sky Pad ...

Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Tutti lo vogliono : tra IndyCar - WEC - Nascar e Formula E. Gli scenari futuri : Fernando Alonso sembra essere l’uomo più appetibile dell’universo motoristico in questo momento. Dopo il suo addio alla Formula Uno, tutte le altre categorie sembrano volere lo spagnolo, uno dei piloti più amati dal pubblico e che riesce sempre a fare parlare di sé. Il due volte Campione del Mondo di F1 ha vinto anche la 24 Ore di Le Mans pochi mesi fa e in questa stagione ha partecipato anche al Mondiale Endurance (WEC) ma c’è ...

Formula 1 - GP Belgio. Spa - una pista meravigliosa : Le vetture Sport continuarono a disputare la 1000 km di Spa e nel 1973 Jacky Ickx registrò la pole con il tempo di 3'12"7, per una media di oltre 262 km/h , Ferrari 312PB, . Negli anni '70 l'...

Fiorentina - arriva Fernandes - via Sanchez : Formula - costi e dettagli : Fiorentina , in arrivo il centrocampista richiesto da mister Pioli, la società continua a lavorare al rafforzamento della rosa Edimilson Fernandes sarà il nuovo centrocampista della Fiorentina . Il calciatore del West Ham si appresta a mettersi a disposizione di mister Pioli, l’affare volge al termine sulla base di un prestito oneroso intorno ad un milione di euro con diritto di riscatto a 8,5. Farà invece il percorso inverso il ...

Smontate l'Halo - il meglio della Formula Uno in vacanza! : ... tra RedBull e Renault? Simbolo dell'idillio costruttore- motorista quando tutto andava bene e si vincevano Mondiali sverniciando gli avversari, poi diventati campioni del mondo del lancio delle ...

Fabio Fognini ha messo il turbo : la famiglia è la Formula magica : Gioco, partita, incontro. Col successo di domenica scorsa nella finale del torneo di Los Cabos, in Messico, Fabio Fognini ha messo in bacheca l’ottavo titolo della sua carriera, il terzo negli ultimi cinque mesi, il quarto di un anno solare fantastico. Lui, che di talento tennistico ne ha sempre avuto tanto, pare aver messo il turbo anche in termini di risultati: merito, pure, della stabilità che ha raggiunto grazie alla moglie Flavia Pennetta e ...