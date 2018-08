Ford Raptor | il nuovo pickup svelato alla Gamescom 2018

gqitalia

: @forditalia ha scelto il #Gamescom2018 di Colonia per presentare all'Europa il suo Pick-Up ad alte prestazioni:… - Fleet_Magazine : @forditalia ha scelto il #Gamescom2018 di Colonia per presentare all'Europa il suo Pick-Up ad alte prestazioni:… - blogstreetnews : [Fonte: motorinolimits_com] Al Gamescom debutto europeo nuovo Ford Ranger Raptor -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Ladi Colonia, giunta ormaisua decima edizione, è la più importante fiera videoludica in Europa, ed è anche il palcoscenico di sempre più attività collaterali che non necessariamente riguardano il lancio di una nuova console o di ungioco. Tra i tanti espositori che animano gli spazi del centro koelnmesse, dal 21 al 25 agosto, c’è ancheche ci ha invitati per la presentazione del suoRangere per provare l’esperienza di guida 4D realizzata in collaborazione con Microsoft e il suo Forza Motorsport per tutti gli appassionati. L’evento è particolarmente importante anche perché si tratta del primo veicolo maidurante un evento legato al mondo dei videogiochi, invece che a quello delle automobili. Ma non c’è da stupirsi visto che in tutto il mondo ormai quasi un terzo della popolazione fruisce di videogiochi, e il 43% dei ...